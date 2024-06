Nicolae Stanciu, discurs incredibil după România – Liechtenstein 0-0. ”Sunt mândru de colegii mei”

. ”Tricolorii” au remizat împotriva reprezentativei statului Liechtenstein, 0-0.

Nicușor Stanciu: ”Vom încerca să reglăm anumite lucruri”

Elevii lui Edi Iordănescu au dominat clar meciul, însă nu au avut luciditate în fața porții. Hagi, Pușcaș, Coman și restul au ratat din toate pozițiile, iar Liechtenstein a obținut un rezultat de-a dreptul istoric. .

Căpitanul României, Nicușor Stanciu, a vorbit despre rezultatul dezamăgitor din ultimul meci înainte de EURO. Mijlocașul nu a fost deloc dur cu colegii săi, pe care, surprinzător, i-a lăudat pentru determinarea de care au dat dovadă. Fotbalistul a precizat că ”tricolorii” trebuie să lupte la fel și în meciurile din Germania.

„Cred că dezamăgește rezultatul prin faptul că nu am marcat. Atât timp cât am fost pe bancă și chiar după ce am intrat, nu am nimic ce să le reproșez colegilor, decât poate faptul că nu am fost 100% concentrați în fața porții, să reușim să marcăm. Am vorbit asta chiar înainte de meci. Din punctul meu de vedere, sunt mândru de colegii mei, de cum am jucat și de câte ocazii ne-am creat.

Am discutat despre acest lucru. Vom încerca să reglăm anumite lucruri. Ține de noi, de jucători, să fim concentrați, să fim conștienți de șansele pe care le avem, pentru că, a zis și mister, și suntem conștienți și noi că la European nu vom avea atâtea șanse câte am avut cu Liechtenstein. Trebuie să profităm și să reușim să înscriem”.

Căpitanul României e încrezător înainte de meciul cu Ucraina

Stanciu a oferit câteva detalii despre primul meci pe care România îl va disputa la EURO. Naționala lui Edi Iordănescu se va duela cu reprezentativa Ucrainei, care are un lot mult mai valoros decât cel al ”tricolorilor”.

„Mai avem câteva zile până la acel meci. O să-i analizăm și mai bine. Am avut aceste 2 meciuri și nu am putut termina analiza lor. Cred că trebuie să facem ce am făcut până acum, spiritul acesta, unitatea aceasta, care nu cred că va dispărea de la această echipă.

Depinde de noi, de cât de eficienți vom fi în fața porții și să reușim să înscriem din ocaziile pe care le vom avea”, a explicat Nicolae Stanciu la finalul meciului cu Liechtenstein de pe stadionul Ghencea.

Remiza rușinoasă cu Liechtenstein vine după un alt egal alb. ”Tricolorii” au făcut 0-0 marți seara împotriva naționalei Bulgariei, o altă adversară mai slab cotată. Lucrurile nu arată foarte bine pentru Edi Iordănescu, cu mai puțin de două săptămâni înainte de debutul la EURO.