Sport

Nicolae Stanciu, discurs trist după Cipru – România 2-2: „E aproape ultima șansă de a ajunge la Campionatul Mondial”

Naționala României a scos doar o remiză în meciul din Cipru, scor 2-2, iar Nicolae Stanciu a recunoscut că șansele de calificare s-au diminuat considerabil.
Traian Terzian
10.09.2025 | 00:32
Nicolae Stanciu discurs trist dupa Cipru Romania 22 E aproape ultima sansa de a ajunge la Campionatul Mondial
Nicolae Stanciu, dezamăgit de remiza din meciul Cipru - România 2-2. Sursă foto: SPORT PICTURES

Aflată la 5 puncte în spatele Bosniei și Austriei după remiza din Cipru, reprezentativa României are șanse minime să mai prindă unul din primele două locuri, iar Nicolae Stanciu e deja cu gândul la barajul din Liga Națiunilor.

Nicolae Stanciu, prima reacție după remiza Cipru – România 2-2

Imediat după încheierea partidei Cipru – România 2-2, căpitanul ”tricolorilor” a admis faptul că șansele de calificare din preliminarii sunt extrem de mici și gândul principal se îndreaptă către barajul din Liga Națiunilor care poate aduce biletul mult visat către Mondialul de anul viitor.

”Până acum nu am fost nici măcar aproape de un Campionat Mondial. Va fi foarte greu dacă nu vom lăsa totul pe teren. Dacă te mai gândești că va fi o șansă peste 4 ani nu poți să știi dacă va mai fi cineva în lot de aici. Pare prematur să vorbim de baraj, dar e aproape ultima șansă de a ajunge la Mondial”, a declarat Stanciu, la Prima Sport.

În următorul joc din preliminarii, naționala României va înfrunta Austria, pe propriul teren, la 12 septembrie. În 15 noiembrie va fi jocul din deplasare cu Bosnia Herțegovina, pentru ca această campanie să se încheie acasă, pe 18 noiembrie, cu San Marino.

România, culoar infernal în barajul din Liga Națiunilor

Însă, nici varianta barajului din Liga Națiunilor nu este una simplă. Naționala României se va afla în ultima urnă valorică la tragerea la sorți și va juca în deplasare partida din semifinale, lucru valabil în cea mai mare măsură și în cazul accederii în finală.

ADVERTISEMENT
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
