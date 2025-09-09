Nicolae Stanciu, discurs trist după Cipru – România 2-2: „E aproape ultima șansă de a ajunge la Campionatul Mondial”

Aflată la 5 puncte în spatele Bosniei și Austriei după remiza din Cipru, reprezentativa României are șanse minime să mai prindă unul din primele două locuri, iar Nicolae Stanciu e deja cu gândul la barajul din Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu, prima reacție după remiza Cipru – România 2-2

Imediat după încheierea partidei Cipru – România 2-2, căpitanul ”tricolorilor” a admis faptul că și gândul principal se îndreaptă către barajul din Liga Națiunilor care poate aduce biletul mult visat către Mondialul de anul viitor.

”Până acum nu am fost nici măcar aproape de un Campionat Mondial. Va fi foarte greu dacă nu vom lăsa totul pe teren. Dacă te mai gândești că va fi o șansă peste 4 ani nu poți să știi dacă va mai fi cineva în lot de aici. Pare prematur să vorbim de baraj, dar e aproape ultima șansă de a ajunge la Mondial”, a declarat Stanciu, la .

ADVERTISEMENT

În următorul joc din preliminarii, naționala României va înfrunta Austria, pe propriul teren, la 12 septembrie. În 15 noiembrie va fi jocul din deplasare cu Bosnia Herțegovina, pentru ca această campanie să se încheie acasă, pe 18 noiembrie, cu San Marino.

România, culoar infernal în barajul din Liga Națiunilor

Însă, nici . Naționala României se va afla în ultima urnă valorică la tragerea la sorți și va juca în deplasare partida din semifinale, lucru valabil în cea mai mare măsură și în cazul accederii în finală.

ADVERTISEMENT

Conform unor date analizate de statisticieni, ”tricolorii” au cele mai mari șanse să joace în semifinalele barajului din martie 2026 cu Italia. A doua variantă este un duel cu Turcia, iar cea de-a treia este o reîntâlnire cu Ucraina.