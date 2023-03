Nicolae Stanciu e pregătit să fie noul căpitan al naționalei României. „Sunt încrezător că vom reuși să ne calificăm”

România debutează la finele acestei luni în preliminariile Euro 2024. ”Tricolorii” vor debuta în deplasare, contra Andorrei, pe 25 martie. Cea de-a doua partidă din această secvență inaugurală este programată .

Nicolae Stanciu, mesaj optimist înainte de startul preliminariilor Euro 2024: ”Sunt foarte foarte încrezător că vom reuși să ne calificăm”

Accidentat, . În absența sa, banderola de căpitan ar urma să fie preluată de Nicolae Stanciu. Cel care a mai îndeplinit rolul de lider și-n alte ocazii atunci când a lipsit fundașul central.

În plus, mijlocașul care se află sub contract cu Wuhan Three Towns este recomandat pentru această postură și de cifrele sale. Este jucătorul cu cele mai multe selecții, 56, și cele mai multe goluri, 11, de pe lista lui Edi Iordănescu.

Stanciu spune că este pregătit să conducă naționala în aceste meciuri. Dar și că, în opinia sa, este o grupă din care ”tricolorii” pot și trebuie să obțină prima calificare la un turneu final după 8 ani.

”Am purtat banderola când nu e Vlad aici. Îmi pare rău că nu este, aveam foarte mare nevoie de el. Sunt pregătit să fiu căpitan, ştiu ceea ce înseamnă şi ce responsabilitate aduce.

Nu știu dacă e un nou început de drum. Este o nouă campanie, pornim destul de încrezători. Cu toții avem un scop, acela de a merge la EURO, iar eu sunt foarte optimist că vom reuși acest lucru.

Am spus-o și nu m-am ferit niciodată. Este o grupă destul de accesibilă, având în vedere că puteam să picăm cu echipe mult mai tari.

Este o grupă din care putem și trebuie să ne calificăm, iar la finalul campaniei, în luna noiembrie, sper să sărbătorim calificarea împreună.

La anul se vor face 8 ani (n.r. – de la ultima calificare la EURO). Îmi doresc, și știu că toți băieții, tot grupul, ne dorim acest lucru, să ajungem la Campionatul European.

Din punctul meu de vedere, avem un grup cu o calitate enormă. Suntem un grup mult mai unit, toată lumea trage la aceeași căruță.

Suntem mult mai maturi, ne înțelegem mult mai bine și trebuie să arătăm lucrul ăsta pe teren, mai ales când îmbrăcăm acest tricou. Sunt foarte foarte încrezător că vom reuși să ne calificăm”, a spus .