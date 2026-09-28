Sport

Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale

Nicolae Stanciu, fotbalistul lui Dalian, va reveni ca titular la echipa națională și va puncta în clasamentul fotbaliștilor care au purtat de cele mai multe ori banderola de căpitan al echipei naționale
Catalin Oprea
28.09.2026 | 20:10
Nicolae Stanciu vine langa Cornel Dinu la un capitol sensibil in istoria echipei nationale
ANALIZĂ FANATIK
Nicolae Stanciu este primul căpitan al României FOTO facebook
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Gică Hagi (61 de ani) a numit, înaintea meciului cu Bosnia, primii patru căpitani ai naționalei. Nicolae Stanciu este cel care conduce în această ierarhie, urmat de Ianis Hagi, Răzvan Marin și Radu Drăgușin.

Nicolae Stanciu rămâne primul căpitan al echipei naționale

În aceste condiții, anunțat ca titular diseară, de la ora 21.45, pe Arena Națională, Nicolae Stanciu va puncta în clasamentul all-time al căpitanilor echipei naționale. Un clasament condus chiar de selecționerul Gică Hagi, care a purtat de 65 de ori banderola.

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Stanciu are până acum 36 de banderole. Primul său meci din această postură a fost pe 2 iunie 2021, într-o partidă amicală disputată la Ploiești împotriva Georgiei (scor 1-2). Mirel Rădoi este cel care l-a făcut pe Stanciu, pentru prima dată căpitan.

Atunci el a primit banderola de la începutul jocului (Vlad Chiricheș fiind rezervă), însă meciul a rămas de tristă amintire pentru el, deoarece decarul naționalei a ratat un penalty în prima repriză, iar România a pierdut.

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Decarul naționalei îl egalează pe Cornel Dinu

Nicolae Stanciu, care a jucat de 88 de ori și a marcat 15 goluri pentru România, se apropie de Top 5 all-time al naționalei, urmând să-l egaleze pe Cornel Dinu, care a jucat la națională între 1968 și 1981.

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Cel mai tânăr căpitan din istoria echipei naționale a României rămâne legendarul atacant Grațian Sepi II. El a purtat banderola de căpitan pe data de 10 mai 1931, într-un meci câștigat de România cu 5-2 împotriva Bulgariei. în Cupa Balcanică, pe când avea vârsta de doar 20 de ani și 131 de zile. Recordul său istoric rezistă de aproape un secol.

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Pe locul doi este Cristi Chivu, care a fost căpitan la 20 de ani și 149 de zile, într-un meci de calificare Georgia – România (0-2), pe 28 martie 2001. Iar pe trei Gheorghe Hagi, investit căpitan al tricolorilor la 20 de ani și 253 de zile, pe 16 octombrie 1985, într-un meci cu Irlanda de Nord (0-1).

Topul căpitanilor echipei naționale

·       Hagi 65 banderole

·       Chivu 51

·       Costică Ștefănescu 44

·       Vlad Chiricheș 44

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·       Cornel Dinu 37

·       Stanciu 36

·       Gică Popescu 34

·       Mircea Lucescu 31

·       Răzvan Raț 28

·       Laszlo Boloni 23

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