Nicolae Stanciu, egalul lui Marius Lăcătuș și pe urmele lui Dan Petrescu! Ce bornă a atins căpitanul naționalei în România – Canada

Deși înfrângerea a fost una cu gust amar pentru români, Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, se poate mândri cu o bornă formidabilă după meciul de pe Arena Națională împotriva Canadei. L-a egalat pe Marius Lăcătuș și urmărește să-l depășească pe Dan Petrescu.

Nicolae Stanciu, bornă impresionantă după România – Canada. Mijlocașul internațional a intrat în top 10

România lui Mircea Lucescu a părut că subestimează naționala Canadei în meciul amical de pe Arena Națională și s-a văzut condusă la două goluri diferență încă din minutul 22. Apărarea „tricoloră" a fost bătută de două ori în debutul partidei: prima dată dintr-o fază fixă, iar a doua

doua dintr-o contraatac rapid.

Căpitanul naționalei și unul dintre cei mai importanți fotbaliști români ai ultimului deceniu a ajuns la meciul cu numărul 83 în echipamentul naționalei României, intrând astfel în top 10 all-time al aparițiilor. În acest moment „Nae” Stanciu se află la egalitate cu Mircea Rednic și Marius Lăcătuș.

La o vârstă de 32 de ani și cu multe meciuri organizate de UEFA și FIFA an de an, căpitanul „tricolorilor” poate să mai avanseze în acest top, dacă va fi ferit de accidentări, și să depășească fotbaliști legendari precum Bogdan Lobonț, Michael Klein, Bogdan Stelea, Dan Petrescu sau chiar „Loți” Boloni.

Cum arată topul celor mai selecționați jucători din istoria naționalei de fotbal a României

1. Dorinel Munteanu – 134

2. Gheorghe Hagi – 125

3. Gheorghe Popescu – 115

4. Răzvan Raț – 113

5. Ladislau Bölöni – 102

6. Dan Petrescu – 95

7. Bogdan Stelea – 91

8. Michael Klein – 90

9. Bogdan Lobonț – 86

10. Mircea Rednic / Marius Lăcătuș / Nicolae Stanciu – 83

Nicolae Stanciu își trăiește visul fotbalului din Vest în ultima parte a carierei

Mijlocașul care s-a afirmat la FCSB a trecut pe la echipe bune de-a lungul carierei sale, însă niciuna, până acum, nu s-a aflat în top 5 campionate. Stanciu a fost vândut de „roș-albaștrii” pentru o sumă consistentă la Anderlecht, de unde a mai ajuns la echipe precum Sparta Praga, Slavia Praga, Wuhan Three Towns din China sau Damac din Arabia Saudită.

Ajuns la 32 de ani, vârstă la care mulți fotbaliști se gândesc deja la retragere, Nicolae Stanciu își trăiește visul și se află la primul său sezon într-un campionat cu adevărat mare. Plecat liber de la Damac, căpitanul României a semnat cu Genoa lui Dan Șucu.