Nicolae Stanciu, emoții pentru Lucescu înaintea barajului cu Turcia! A rămas întins pe gazon. Video

Nicolae Stanciu a debutat sâmbătă pentru noua sa echipă, Dalian Yingbo. Mijlocașul român a fost trimis titular în partida pierdută categoric, cu scorul de 3-5, în deplasare cu Shanghai Shenhua și a avut parte de un moment destul de complicat. Un adversar a intrat foarte tare asupra sa, iar căpitanul naționalei a rămas întins pe gazon.

. Mijlocașul a fost primit ca un star la noua sa formație, întrucât în urmă cu nu foarte mulți ani a strălucit la Wuhan Three Towns.

Debutul lui Nicolae Stanciu a venit la câteva săptămâni bune după ce a semnat cu Dalian Yingbo. Abia în acest weekend a început campionatul chinez, iar mijlocașul român a fost aruncat în luptă din primul minut în partida pierdută de echipa sa cu 3-5, în deplasare, în fața celor de la Shanghai Shenhua.

În repriza secundă, Nicolae Stanciu a avut mari emoții. Căpitanul naționalei României a fost faultat dur de un adversar. Fotbalistul a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale, întrucât îl durea foarte tare piciorul. Până la urmă, mijlocașul a revenit pe teren și este puțin probabil să aibă nevoie de o perioadă de refacere, întrucât a fost vorba doar despre o contuzie.

Cum s-a descurcat Stanciu la debutul pentru Dalian Yingbo. Mijlocașul român a fost aproape să înscrie un gol de senzație

Nicolae Stanciu s-a făcut remarcat în primul său meci pentru Dalian Yingbo. Pe finalul partidei, echipa sa a primit o lovitură liberă din marginea careului, iar cel care a fost desemnat să o execute a fost chiar căpitanul naționalei de seniori. Șutul său plasat a fost însă parat de portarul advers.

a avut statistici destul de bune în primul său meci la Dalian. A dat centrarea din care echipa sa a marcat ultimul gol. Nicolae Stanciu a trimis două șuturi la poartă, a avut 57 de atingeri ale balonului și un procentaj al paselor reușite de peste 60%. Platforma Flashscore i-a acordat nota 6 pentru evoluția sa.