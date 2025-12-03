Nicolae Stanciu, făcut praf de italieni după Atalanta – Genoa 4-0. Nici Benjamin Siegrist, portarul împrumutat de la Rapid, nu a scăpat

ADVERTISEMENT

Genoa a pierdut, în deplasare, cu Atalanta, 0-4, iar echipa din Bergamo s-a calificat în sferturile Cupei Italiei. Trupa lui Daniele De Rossi a evoluat, încă din minutul 36, în inferioritate numerică, după eliminarea lui Seydou Fini. Pentru gazde, au marcat Berat Djimsiti (19), Marten de Roon (54), Mario Pasalic (82) şi Honest Ahanor (90+2). Nicolae Stanciu și Benjamin Siegrist, împrumutat de Rapid la “grifoni”, au fost titulari, însă au avut prestații slabe, potrivit jurnaliștilor italieni.

Ce note au primit Nicolae Stanciu și Benjamin Siegrist după Atalanta – Genoa 4-0

Nicolae Stanciu, mijlocaș care, din ianuarie, ar putea fi împrumutat la Rapid, , fiind înlocuit cu Hugo Cuenca. A fost notat cu 4 de către italienii de la .

“Inexistent, nu a fost niciodată în mijlocul acțiunii”, au descris jurnaliștii prestația mijlocașului român.

Nici Benjamin Siegrist nu a lăsat o impresie mai bună. La fel ca Nicolae Stanciu, a fost notat cu 4.

“O seară dificilă pentru portarul lui Genoa. A greșit la patrulea gol, marcat de Ahanor”, au concluzionat jurnaliștii.

Cu Atalanta, Nicolae Stanciu a revenit în tricoul celor de la Genoa după accidentarea suferită în luna septembrie. De partea cealaltă, Benjamin Siegrist s-a aflat la primul meci oficial pentru “grifoni” în toate competițiile.

Ce a spus Constantin Gâlcă despre o posibilă venire a lui Nicolae Stanciu la Rapid

În acest sezon, Nicolae Stanciu a evoluat în doar șase partide oficiale pentru Genoa, iar în perioada de mercato din iarnă ar putea părăsi echipa rossoblu. În căutarea unui număr 10 autentic, Rapid ar putea lua în calcul varianta unui împrumut al internaționalului român.

De altfel, sub comanda sa.

“E un jucător important pentru fotbalul românesc. Cu siguranță că, dacă ar veni, ne-ar ajuta foarte mult”, a spus și Constantin Gâlcă.

În vară, Nicolae Stanciu a semnat, din postura de jucător liber de contract, un contract valabil pe doi ani cu Genoa. La Rapid, ar putea veni sub formă de împrumut, însă este greu de crezut că mijlocașul ar agrea o revenire în SuperLiga. Pentru echipa rossoblu, are un gol marcat în șase partide, în toate competițiile.