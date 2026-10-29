Nicolae Stanciu, fostul căpitan al Rapidului, condamnat la închisoare cu suspendare

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Nicolae Stanciu (52 de ani), fost fotbalist cu peste 300 de meciuri în tricoul Rapidului, a primit o sentință de un an și o lună de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice și a produs un accident rutier în urmă cu aproape un an.

Decizie finală în cazul lui Nae Stanciu! Ce sentință a primit legenda Rapidului

Nae Stanciu, una dintre legendele Rapidului, Fostul căpitan al giuleștenilor a comis un accident rutier la sfârșitul lunii ianuarie și după ce a opus rezistență. El a fost testat cu etilotestul, care a indicat o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Ulterior, el a fost dus la INML pentru recoltarea probelor biologice, chiar dacă a opus rezistență și a fost agresiv verbal. În urmă cu aproximativ două luni, fostul fotbalist a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Instanța a aprobat acest acord și i-a dat o condamnare cu suspendare de 13 luni.

Cine este Nicolae Stanciu și ce înseamnă pentru Rapid

Pentru Rapid, Nae Stanciu este o adevărată legendă. Fostul stoper și căpitan al giuleștenilor a adunat nu mai puțin de 323 de partide în tricoul alb-vișiniu, deținând până în prezent recordul de meciuri jucate pentru formația de sub Podul Grant. Pe locul următor, la o distanță de 27 de meciuri, se află Ilie Greavu. Daniel Pancu, actualul antrenor, se află și el în acest top, pe locul al patrulea, cu 265 de apariții.

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Stanciu a jucat pentru Rapid aproape întreaga sa carieră. Timp de 12 ani, din 1990 până în 2002, fostul fundaș central a fost fidel unui singur club, după care a acceptat și o provocare internațională. Timp de un sezon, între anii 2002 și 2003, Nae Stanciu a jucat în Rusia, la Anzhi Makhachkala, echipă pentru care a bifat 9 meciuri. Ulterior, el s-a întors în România, unde a mai jucat un sezon pentru FC Oradea înainte de a-și agăța ghetele în cui.