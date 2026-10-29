Sport

Nicolae Stanciu, fostul căpitan al Rapidului, condamnat la închisoare cu suspendare

Ciprian Păvăleanu
29.10.2026 | 19:36
Nicolae Stanciu fostul capitan al Rapidului condamnat la inchisoare cu suspendare
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Nae Stanciu a primit o sentință de 13 luni de închisoare cu suspendare. Foto: Colaj FANATIK
După ce a provocat un accident rutier în timp ce se afla sub influența alcoolului, Nae Stanciu și-a primit sentința. Câte luni de închisoare cu suspendare a primit fostul căpitan al Rapidului
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Nicolae Stanciu (52 de ani), fost fotbalist cu peste 300 de meciuri în tricoul Rapidului, a primit o sentință de un an și o lună de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice și a produs un accident rutier în urmă cu aproape un an.

Decizie finală în cazul lui Nae Stanciu! Ce sentință a primit legenda Rapidului

Nae Stanciu, una dintre legendele Rapidului, a început anul 2026 cu stângul. Fostul căpitan al giuleștenilor a comis un accident rutier la sfârșitul lunii ianuarie și a fost încătușat de oamenii legii după ce a opus rezistență. El a fost testat cu etilotestul, care a indicat o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Ulterior, el a fost dus la INML pentru recoltarea probelor biologice, chiar dacă a opus rezistență și a fost agresiv verbal. În urmă cu aproximativ două luni, fostul fotbalist a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Instanța a aprobat acest acord și i-a dat o condamnare cu suspendare de 13 luni.

Cine este Nicolae Stanciu și ce înseamnă pentru Rapid

Pentru Rapid, Nae Stanciu este o adevărată legendă. Fostul stoper și căpitan al giuleștenilor a adunat nu mai puțin de 323 de partide în tricoul alb-vișiniu, deținând până în prezent recordul de meciuri jucate pentru formația de sub Podul Grant. Pe locul următor, la o distanță de 27 de meciuri, se află Ilie Greavu. Daniel Pancu, actualul antrenor, se află și el în acest top, pe locul al patrulea, cu 265 de apariții.

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Stanciu a jucat pentru Rapid aproape întreaga sa carieră. Timp de 12 ani, din 1990 până în 2002, fostul fundaș central a fost fidel unui singur club, după care a acceptat și o provocare internațională. Timp de un sezon, între anii 2002 și 2003, Nae Stanciu a jucat în Rusia, la Anzhi Makhachkala, echipă pentru care a bifat 9 meciuri. Ulterior, el s-a întors în România, unde a mai jucat un sezon pentru FC Oradea înainte de a-și agăța ghetele în cui.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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