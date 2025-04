Nicolae Stanciu, gol exploziv direct din lovitură liberă la Damac! Portarul nu a avut nicio reacție. Video

În urma reușitei împotriva Al Kholood, căpitanul echipei naționale a ajuns la trei goluri în acest sezon pentru Damac, acesta având și șase pase decisive date pentru colegii săi.

Nicolae Stanciu, gol exploziv direct din lovitură liberă la Damac

din lovitură liberă în minutul 73 al confruntării dintre Damac și Al Kholood, scor 3-1, în etapa cu numărul 31 din campionatul Arabiei Saudite. Portarul advers nu a avut nicio reacție la execuția fotbalistului român.

În urma victoriei, Damac ia o gură mare de oxigen în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Fosta formație a lui Cosmin Contra a reușit să urce în clasament până pe locul 11, cu un total de 31 de puncte, strânse în 28 de meciuri, la șase puncte distanță de Al Okhdood, care ocupă primul loc retrogradabil.

Nicușor Stanciu s-a transferat în 2023 la Damac de la Wuhan Three Towers, arabii plătind 2.500.000 de euro pentru a-l aduce pe mijlocașul român din campionatul Chinei. În vară, Stanciu urmează să se alăture celor de la Genoa.

„Toată lumea are așteptări de la noi!”

a naționalei României despre dorința sa de a juca la o Cupă Mondială, spunând că este încrezător că „tricolorii” pot ajunge din nou la turneul final care se va ține în SUA, Mexic și Canada:

„Cred că toată lumea are așteptări de la noi, cel mai important e că noi avem așteptări de la noi să duce România la Mondial. Știm că nu e ușor. Am participat ultima dată în ’98 și unii dintre jucătorii care suntem acum la națională am eșuat în precedentele campanii.

„Ce s-a întâmplat anul trecut la EURO și în Liga Națiunilor ne dă încredere. Știm că ne putem îmbunătăți jocul. Suntem încrezători. Sperăm să continuăm ceea ce am creat în acești ultimi doi ani.

Sunt de părere că am ajuns să jucam mai bine decât am făcut-o în preliminariile de la EURO, ba chiar și la meciurile de la EURO. ”, a mai spus Nicolae Stanciu.