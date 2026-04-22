Nicolae Stanciu, gol fabulos! Comentatorii chinezii au „înnebunit” după execuția internaționalului român. Video

Nicolae Stanciu a înscris un gol superb în partida pe care Dalian Yingbo a disputat-o pe terenul celor de la Liaoning Tieren. Reușita sa a fost decisivă.
Bogdan Mariș
22.04.2026 | 16:34
Nicolae Stanciu (32 de ani) a înscris un gol superb în China. FOTO: colaj Fanatik
Nicolae Stanciu (32 de ani) se află într-o formă bună în China. După cele două pase decisive oferite în precedentele 3 meciuri, internaționalul român a marcat un gol superb în duelul cu Liaoning Tieren. Reușita a avut și o importanță deosebită, fiind singura a meciului disputat miercuri în etapa a 7-a a Superligii Chineze.

Nicolae Stanciu, gol fabulos în China

Duelul dintre Lioaning Tieren și Dalian Yingbo fusese unul foarte echilibrat, cu puține faze periculoase la cele două porți. Partida a fost deblocată însă de un moment de geniu al lui Nicolae Stanciu. În minutul 84, defensiva gazdelor a respins o centrare trimisă din corner, însă doar până la fostul jucător al celor de la Genoa, care a punctat cu un șut extraordinar de la distanță, care s-a dus direct în vinclul porții.

Comentatorii chinezi au fost extrem de încântați de golul lui Stanciu, care avea să rămână singurul al meciului, câștigat cu 1-0 de Dalian Yingbo. În urmă cu 3 runde, acesta oferea o pasă decisivă de excepție în duelul cu echipa lui Alexandru Mitriță, Zhejiang Professional. Sezonul actual ar putea fi singurul pentru Stanciu la Dalian Yingbo, deoarece mijlocașul a ajuns la un acord de principiu cu o echipă din Superliga României, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK pe 19 aprilie.

Dalian Yingbo, pe podium în China

Dalian Yingbo a ajuns la 15 puncte în clasament după succesul adus de reușita superbă a lui Nicolae Stanciu. Echipa mijlocașului român se află pe locul 3, la 4 puncte în urma liderului Chengdu Rongcheng, după disputarea primelor 7 etape. Clasamentul din prima ligă chineză este afectat de numărul uriaș de depunctări, nu mai puțin de 9 formații primind diverse sancțiuni înainte de startul stagiunii pentru fapte de corupție.

Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am...
Digi24.ro
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Clasamentul din Superliga Chinei după etapa a 7-a
Clasamentul din Superliga Chinei după etapa a 7-a. FOTO: captură Flashscore

Pentru Dalian Yingbo urmează un duel pe teren propriu cu Yunnan Yukun, care se va disputa duminică, 26 aprilie, de la ora 14:35. Astfel, Nicolae Stanciu se va afla față în față cu doi conaționali, fundașul Andrei Burcă, coechipierul său de la echipa națională, și Alexandru Ioniță. Duelul va fi unul foarte important, deoarece Yunnan ocupă locul 4 în clasament, la 6 puncte în urma celor de la Dalian.

Reacția genială a lui Chivu, în dialog cu iubita șefului de la Inter:...
Digisport.ro
Reacția genială a lui Chivu, în dialog cu iubita șefului de la Inter: ”Nu-ți voi spune nimic, Monica”
Cine arbitrează Dinamo – Universitatea Craiova. Alesul CCA, talisman norocos pentru olteni în...
Fanatik
Cine arbitrează Dinamo – Universitatea Craiova. Alesul CCA, talisman norocos pentru olteni în acest sezon
Mirel Rădoi, primit cu brațele deschise de turci după ce i-a supărat pe...
Fanatik
Mirel Rădoi, primit cu brațele deschise de turci după ce i-a supărat pe fanii de la FCSB: „Carismă are!”
Antrenorii români, față în față cu Gică Hagi, Ilie Dumitrescu și reprezentanți de...
Fanatik
Antrenorii români, față în față cu Gică Hagi, Ilie Dumitrescu și reprezentanți de la Barcelona, Arsenal sau Inter Milano! Eveniment special organizat de FRF
