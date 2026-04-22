Nicolae Stanciu, gol fabulos! Comentatorii chinezii au „înnebunit” după execuția internaționalului român. Video

Nicolae Stanciu (32 de ani) se află într-o formă bună în China. După cele două pase decisive oferite în precedentele 3 meciuri, internaționalul român a marcat un gol superb în duelul cu Liaoning Tieren. Reușita a avut și o importanță deosebită, fiind singura a meciului disputat miercuri în etapa a 7-a a Superligii Chineze.
Duelul dintre Lioaning Tieren și Dalian Yingbo fusese unul foarte echilibrat, cu puține faze periculoase la cele două porți. Partida a fost deblocată însă de un moment de geniu al lui Nicolae Stanciu. În minutul 84, defensiva gazdelor a respins o centrare trimisă din corner, însă doar până la fostul jucător al celor de la Genoa, care a punctat cu un șut extraordinar de la distanță, care s-a dus direct în vinclul porții.
Comentatorii chinezi au fost extrem de încântați de golul lui Stanciu, care avea să rămână singurul al meciului, câștigat cu 1-0 de Dalian Yingbo. În urmă cu 3 runde, acesta oferea o pasă decisivă de excepție în duelul cu echipa lui Alexandru Mitriță, Zhejiang Professional. Sezonul actual ar putea fi singurul pentru Stanciu la Dalian Yingbo, deoarece mijlocașul a ajuns la un acord de principiu cu o echipă din Superliga României, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK pe 19 aprilie.
Dalian Yingbo a ajuns la 15 puncte în clasament după succesul adus de reușita superbă a lui Nicolae Stanciu. Echipa mijlocașului român se află pe locul 3, la 4 puncte în urma liderului Chengdu Rongcheng, după disputarea primelor 7 etape. Clasamentul din prima ligă chineză este afectat de numărul uriaș de depunctări, nu mai puțin de 9 formații primind diverse sancțiuni înainte de startul stagiunii pentru fapte de corupție.
Pentru Dalian Yingbo urmează un duel pe teren propriu cu Yunnan Yukun, care se va disputa duminică, 26 aprilie, de la ora 14:35. Astfel, Nicolae Stanciu se va afla față în față cu doi conaționali, fundașul Andrei Burcă, coechipierul său de la echipa națională, și Alexandru Ioniță. Duelul va fi unul foarte important, deoarece Yunnan ocupă locul 4 în clasament, la 6 puncte în urma celor de la Dalian.