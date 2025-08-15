Sport

Nicolae Stanciu, gol magnific sub ochii lui Mircea Lucescu! A înscris la primul său meci oficial în tricoul lui Genoa. Video

Titularizat de Patrick Vieira, Nicolae Stanciu a înscris un gol superb pentru Genoa în duelul cu Vicenza din primul tur al Cupei Italiei.
16.08.2025 | 00:01
Nicolae Stanciu a înscris un gol superb în partida Genoa - Vicenza. FOTO: Genoa CFC

Nicolae Stanciu a făcut parte din primul 11 al celor de la Genoa pentru duelul cu Vicenza din Cupa Italiei, primul meci oficial din acest sezon. În repriza secundă, căpitanul naționalei a înscris un gol superb, din voleu. Reușita a fost urmărită din tribunele stadionului „Luigi Ferraris” de selecționerul României, Mircea Lucescu.

Nicolae Stanciu a marcat un gol superb în primul său meci oficial după transferul la Genoa

Genoa a pornit cu prima șansă în meciul cu Vicenza, formație din Serie C, în primul tur al Cupei Italiei. „Grifonii” au deschis scorul în minutul 40 al întâlnirii, prin fotbalistul sosit în această vară de la Inter, Valentin Carboni.

Gazdele și-au dublat avantajul înainte de pauză, după ce Benassai și-a introdus balonul în proprie poartă. Mai apoi, a ieșit la rampă Nicolae Stanciu, care a fost titularizat de antrenorul Patrick Vieira în primul meci oficial al sezonului.

În minutul 55, un balon respins de defensiva oaspeților a ajuns în careu la Stanciu, care a punctat cu un voleu perfect, la care portarul advers nu a avut nicio șansă. Selecționerul României, Mircea Lucescu, a fost prezent pe stadion la acest duel și a urmărit reușita spectaculoasă a lui Stanciu, care a părăsit terenul în minutul 80.

Tabela nu s-a mai modificat până la final, iar Genoa a obținut calificarea în turul 2, unde va juca pe terenul lui Empoli, formația unde evoluează mijlocașul român Rareș Ilie. Fostul jucător al Rapidului a înscris un gol superb la debut.

Nicolae Stanciu, încântat de transferul la Genoa

Nicolae Stanciu a semnat cu Genoa în această vară, după despărțirea de formația saudită Damac. Internaționalul român a vorbit despre transferul în Italia. „Mi-am dorit, după cariera pe care am avut-o sau locurile în care am jucat, am zis că e momentul potrivit să fac acest pas.

Chiar am refuzat orice alte discuții cu alte cluburi în momentul în care am auzit că există posibilitatea să ajung aici. Probabil ar fi trebuit să ajung într-unul dintre campionatele puternice mult mai devreme, dar nu a fost să fie, a afirmat Stanciu într-un interviu pentru FRF.

