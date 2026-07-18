Nicolae Stanciu, golul etapei în China! Cum s-a încheiat duelul românilor Cîmpanu – Mitriță. Video

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Campionatul Chinei a devenit în ultimii ani o destinație importantă pentru jucătorii români. Fotbalul din Asia s-a dezvoltat foarte mult, iar în consecință, fotbaliști importanți vin pentru contracte substanțiale. Printre românii care joacă în Chinese Super League se numără Nicolae Stanciu, Alex Mitriță și Alex Cîmpanu.

Nicolae Stanciu, gol fabulos în China

Nicolae Stanciu s-a transferat în această iarnă la Dalian Yingbo, în China. Mijlocașul a venit după o perioadă mai puțin reușită în Italia, la Genoa, club patronat de Dan Șucu. Nu este prima experiență a românului în Chinese Super League, acesta fiind legitimat între 2022 și 2023 la Wuhan Three Towns.

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În etapa a 19-a din Chinese Super League, . Nicolae Stanciu a fost găsit ideal în careu și l-a învins pe portarul advers cu un șut în vinclul porții. Prin contribuția în fața Shandong Taishan, căpitanul naționalei a ajuns la borna de 7 goluri și două pase decisive la Dalian Yingbo.

Goal-Nicolae Stanciu — TheFootballZone (@football_t69515)

Cum s-a încheiat duelul românilor Cîmpanu – Mitriță

din Chinese SuperLeague. Alexandru Cîmpanu și Alexandru Mitriță au fost adversari în partida Chongqing Tonglianglong – Zhejiang Professional 1-1. Cei doi au ieșit la rampă în acest duel, contribuind la golurile marcate.

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Mai exact, Alexandru Mitriță a pasat decisiv în minutul 21 la golul înscris de Wang. Cîmpanu nu a rămas dator, iar în minutul 81 l-a servit excelent pe Dimata. Fără doar și poate, fotbaliștii români sunt extrem de apreciați în China, astfel că nu ar mira ca în viitorul apropiat mai mulți jucători să fie transferați.

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