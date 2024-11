Nicolae Stanciu i-a taxat pe cei din Kosovo: ”Sunt mândru de România mea!”. Detalii despre accidentarea căpitanului naționalei

Nicolae Stanciu (31 de ani) i-a taxat pe cei din Kosovo pentru că au abandonat . Căpitanul naționalei i-a vizat direct printr-o postare publicată prin intermediul rețelelor sociale.

Atacul lui Nicolae Stanciu după România – Kosovo: ”Spre deosebire de adversarii noștri, respectăm publicul”

Mijlocașul ofensiv a afirmat despre jucătorii din Kosovo că au dovedit că nu au respect pentru public și valorile fotbalului. La polul opus, liderul României i-a lăudat pe tricolori pentru conduita pe care au avut-o.

Stanciu a fost înlocuit la pauză cu Darius Olaru de selecționerul Mircea Lucescu. Căpitanul primei reprezentative a oferit, de asemenea, detalii despre situația sa medicală care a determinat mutarea făcută de ”Il Luce”.

Nicolae Stanciu a confirmat că . Totuși, Stanciu va fi pe stadion pentru a sărbători alături de coechipierii săi câștigarea grupei din Liga Națiunilor.

Stanciu: ”Accidentarea suferită aseară nu îmi permite să intru pe teren la meciul de luni”

”Sunt mândru de ROMÂNIA mea, mândru de colegii mei, de suporterii care au fost pe stadion, și le mulțumesc lor, dar și tuturor celor care ne-au privit și ne-au încurajat de la distanță.

Am luptat, am suferit împreună și, la final, la fel ca și până acum, am arătat lumii că ne respectăm meseria, că, spre deosebire de adversarii noștri, respectăm publicul și toate valorile care stau la baza jocului de fotbal, a sportului de performanță.

Din păcate, accidentarea suferită aseară nu îmi permite să intru pe teren la meciul de luni, ultimul al României din acest an, dar voi fi pe stadion alături de colegii mei, alături de tribunele pline, pentru a sărbători împreună tot parcursul din această toamnă și câștigarea grupei!

Primul pas care ne duce mai aproape de CM l-am făcut, iar din primăvară ne reunim și facem totul pentru obiectivul unei țări: prezența la Mondial!”, a scris Nicolae Stanciu, pe contul său de .

Fotbaliștii din Kosovo au ieșit de pe teren în partida contra României, în minutul 90 + 5, la scorul de 0-0. Ei au acuzat că au fost discriminați de către suporterii români. Arbitrul nu le-a aprobat hotărârea, astfel că tricolorii, într-o proporție foarte ridicată, vor obține victoria la masa verde.