Nicolae Stanciu, în dificultate înainte de România – Suedia: ”Nu e datoria mea să vorbesc despre selecționer”

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După trei înfrângeri în startul Ligii Națiunilor, naționala României speră să obțină primele puncte în partida cu Suedia. Nicolae Stanciu a venit la conferința de presă și a făcut cu greu față tirului de întrebări.

Reacțiile lui Nicolae Stanciu înainte de România – Suedia

Într-o conferință de presă susținută înaintea întâlnirii de pe Arena Națională, din etapa a 4-a a Ligii Națiunilor, căpitanul echipei naționale a României a fost pus în dificultate când a fost întrebat dacă Gică Hagi este cea mai bună alegere pentru funcția de selecționer.

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”Momentul nu este unul bun pentru noi. Nu a fost startul la care sperat, dar mâine avem un meci contra Suediei trebuie să ne pregătim bine. Jucăm în fața propriilor fani și vrem să-i facem fericiți.

Eu sunt jucător nu e datoria mea să vorbesc despre selecționerul echipei. Fiind unul dintre căpitani ceea ce pot să spun este că toți suntem responsabili pentru rezultatele din primele trei meciuri nu doar selecționerul. Noi ieșim pe teren și e datoria noastră să obținem rezultate bune pentru țara noastră Nu eu decid cine e antrenor sau nu. Datoria mea e să vin aici indiferent de selecționer atunci când sunt chemat

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(n.r. – Ce trebuie să faceți ca să vă regăsiți?) E un moment dificil, dar trebuie să rămânem uniți. Avem nevoie de un rezultat pozitiv. Cum credeți că a fost atmosfera după meciul cu Polonia? Suntem primi care suferă când nu avem rezultate.

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Suntem, responsabili pentru acest lucru și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv și să le dăm ceva înapoi fanilor. Dacă vor fi 50.000 de oameni în tribună înseamnă că încă mai cred în națională”, a declarat Stanciu.

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Stanciu a lămurit problema neînțelegerilor de la antrenamente

Căpitanul naționalei României a mărturisit că nu există probleme legate de faptul că jucătorii nu ar înțelege ce li se cere la antrenamente și s-a arătat încrezător că împreună cu Gică Hagi vor scoate naționala din acest impas.

”Nu cred că e problema de așa ceva, să nu înțeleagă cineva. El ne-a explicat din prima zi că ușa e deschisă și putem să-l întrebăm. Pur și simplu, au fost aceste meciuri decise de mici detalii care au făcut diferența. Cum a fost și în Polonia, faza cu eliminarea. Nu caut alibi, dar mi s-a părut foarte ușor și s-a întâmplat ca scorul să ia proporții. E un moment dificil prin care trebuie să trecem împreună.

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Vorbim mereu și nu sunt singurul din vestiar care o face. Am mai avut astfel de momente peste care am trecut și trebuie să o facem și acum. trebuie să rămânem uniți, să credem în ceea ce Mister vrea de la noi.

Dacă nu credeam în ceea ce vrea Mister de la noi, nu mai eram aici. Trebuie să avem încredere în dânsul. Eu cred. E nevoie și de puțin timp, dar eu cred că se poate. Nu cred că este o problemă fizică sau mentală, ci a fost unul dintre acele meciuri în care nimic nu a mers. Nu caut alibiuri, dar când e să fie rău, e rău până la capăt”, a spus el.

Nu a existat o discuție separată între Hagi și liderii din vestiar

Nicolae Stanciu s-a arătat deranjat de faptul că lumea crede că jucătorii ar vrea să plece cât mai repede de la națională după aceste rezultate slabe și nu consideră că un antrenor ar trebui să se consulte cu jucătorii în privința anumitor alegeri tactice.

”Nu știu, mă întrebați niște lucruri, de ce să plecăm? Suntem la națională, nu se gândește nimeni să vrea să plece de la echipă. Am fost primul care am zis că suporterii sunt îndreptățiți să aibă reacții negative. Noi îi așteptăm la stadion, să ne susțină, dar nu așteptăm să plecăm acasă… Nu se poate, repetăm, e cel mai frumos lucru să îmbrăcăm acest tricou, suntem privilegiați.

Mister analizează, ne transmite, dar până la a-ți fi teamă să intri sau să joci nu se pune problema, toți suntem jucători cu meciuri la națională, în cupele europene, ne gândim la ce transmite Mister, să facem bine, noi intrăm pe teren, e datoria noastră să o facem mai bine, să scoatem un rezultat bun.

Un antrenor ia decizii și le asumă, cum ne asumăm și noi jocul prost. Nu cred că un antrenor trebuie să se consulte cu jucătorii ca să știe ce echipă să bage pe teren. Mesaje de încurajare? De la cine? De la familie, soție, fetițe… După asemenea meciuri nu ai mesaje de încurajare de la nimeni”, a afirmat Stanciu.

Probleme mari de lot pentru Gică Hagi

Meciul România – Suedia va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 21:45. O mare problemă o reprezintă faptul că deși se anunța un stadion aproape plin, după cele trei eșecuri la rând.

Reprezentativa noastră va fi lipsită la acest joc de fundași centrali Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, ambii suspendați. De asemenea, atacantul Daniel .

Dacă la nivelul fundașilor centrali mai există variante, în lot fiind Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Andrei Burcă, Matei Ilie și Bogdan Racovițan, în ceea ce privește atacul .

Accidentarea lui Bîrligea, venită după cea a lui Louis Munteanu și a lui Denis Drăguș, care nici nu a mai ajuns la lot, îl lasă practic pe selecționer fără un vârf clasic la duelul cu Suedia. Cea mai probabilă alegere este să joace cu Florin Tănase în acea poziție, deși există și varianta de a-i folosi pe Dennis Man și Valentin Mihăilă ca atacanți, într-un sistem 4-3-1-2.