Nicolae Stanciu în lacrimi: ,,Facem sacrificii pentru națională. Mi-am văzut soția o zi!”

Naționala României a fost umilită de Norvegia lui Haaland și Odegaard, scor 4-0, iar cel mai afectat jucător a părut Nicolae Stanciu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a apărut la interviurile de după meci devastat, deși a intrat pe teren când Haaland înscria golul de 4-0 în meciul de la Oslo din Liga Națiunilor.

Nicolae Stanciu a vorbit despre meciurile cu Islanda și Norvegia, ca despre cel mai dureros moment al său la echipa națională, deși are peste 40 de meciuri sub tricolor: ,,Da, pentru mine e cel mai dureros moment la echipa națională. Am pierdut calificarea și primul loc,dar mai dezamăgitor e că am jucat foarte slab și nu știu cum ne vom reveni pe viitor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu: ,,A fost greu să revenim după o calificare ratată”

Prima repriză din Islanda a fost foarte foarte slabă și a fost greu să revenim și venind de acolo după o calificare ratată era clar că moralul nostru nu e foarte bun”.

Nicolae Stanciu a părut extrem de afectat de modul în care naționala a fost dominată categoric de Norvegia la Oslo: ,,Deși au fost multe schimbări nu am reușit să practicam un joc bun, care să se ridice la pretențiile Norvegiei. Asta e dureros pentru noi și pentru cei care ne-au privit”.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul Slaviei Praga a explicat diferența mare de scor prin crisparea fotbaliștilor noștri și a faptului că am avut foarte puțin mingea: ,,Am intrat în minutul 75. Din tribune mi se păreau că joacă cu o lejeritate foarte mare. Puteau să își creeze ocazii oricând. Noi crispați, am greșit destul de mult și de asta și acest scor”.

Nicolae Stanciu: ,,Am o lună de stat în hotel. Soția e însărcinată în hotel la Praga. Am văzut-o doar o zi în ultima lună”

Nicolae Stanciu a comentat înfrângerile cu Islanda și Norvegia, pe care le consideră cel mai mare eșec din cariera sa de fotbalist: ,,E greu să vii la națională și să pierzi asa, dar e mult mai dureros decât calificarea ratată la club sau play-off-ul Ligii”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Stanciu le ia apărarea jucătorilor tineri și celor care au mai puține selecții la echipa națională a României: ,,Nu cred că e vorba de experiență sau de număr de selecții. La națională joacă cine crede antrenorul că e mai în formă. Și noi, cei care am intrat la 4-0, trebuia să facem ceva. Nu am făcut asta de la începutul meciului și am mai pierdut încă un meci și chiar nu știu la ce să mă aștept de la meciul cu Austria”.

Mijlocașul de 27 de ani a încercat să explice situația grea în care se află fotbaliștii naționalei în contextul pandemiei de coronavirus și sacrificiile pe care le fac fotbaliștii pentru a venit să joace la echipa națională: ,,Multă lume probabil se gândește că unii dintre noi venim la națională doar să facem figurație, dar nu e așa. Am o luna de stat în hotel, n-am ieșit din hotel. Soția e însărcinată în hotel la Praga, am văzut-o doar o zi în ultima lună. Nu am venit în vacanță la echipa națională.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cel mai bun jucător străin din campionatul Cehiei, a continuat pe aceeași linie și le răspunde celor care cred că fotbaliștii români vin în vacanță la echipa națională: ,,Am încercat să dau totul pentru echipă. Și noi facem mari sacrificii pentru echipa națională, dar din păcate nu este de ajuns. Nu putem să mai vorbim că noi românii suntem mai tehnici decât norvegienii sau suedezii. Dacă nu arătăm mai mult decât adversarii, nu putem progresa.

Am vorbit și după meciul cu Islanda destul de mult. Urmează meciul cu Austria și trebuie să uitam rezultatul. Dar asa am zis și în Islanda și acum se întâmplă la fel”, a declarat Stanciu dărâmat la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare

________________________________________________________________________________