Nicolae Stanciu, interviu inedit după transferul la Genoa. Cum se descrie în trei cuvinte și ce idol are în fotbal

Nicolae Stanciu s-a transferat la Genoa în această vară și înaintea startului în noul sezon a acordat un interviu în care s-a prezentat fanilor.
Traian Terzian
09.08.2025 | 09:30
Nicolae Stanciu interviu inedit dupa transferul la Genoa Cum se descrie in trei cuvinte si ce idol are in fotbal
Primul interviu acordat de Nicolae Stanciu după transferul la Genoa. Sursă foto: Facebook Genoa CFC

Nicolae Stanciu a debutat în tricoul lui Genoa într-un amical cu o formație de amatori în care a și înscris un gol, iar acum, la două luni de la transfer, a dat un interviu pentru canalul oficial al clubului.

Nicolae Stanciu, primul interviu după transferul la Genoa

Căpitanul naționalei României a vorbit despre începuturile sale în fotbal, despre cel mai bun sfat primit, s-a descris pe scurt ca om și ca fotbalist și a explicat de ce a ales să joace cu numărul 8 la Genoa.

”Am crescut într-un oraș mic, la 18 kilometri de Alba Iulia. Am început să joc fotbal organizat la 11 ani. Până atunci, am jucat doar pe stradă. În România mi se spune Nicu. De un an sau doi, la echipa națională sau în cercurile de prieteni mi se spune Nae.

Trei cuvinte care mă descriu ca om? Calm, amabil și loial. Ca fotbalist m-aș descrie ca fiind disciplinat, creativ și pasionat. Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să cred în mine și să fiu disciplinat. Am ales numărul 8 la Genoa pentru că sunt mijlocaș și cred că mi se potrivește”, a declarat Stanciu.

Încântat de rivalitatea dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a surprins pe toată lumea când a mărturisit care este idolul său din fotbal și nu a stat pe gânduri când a fost vorba să aleagă cel mai frumos gol pe care l-a înscris în întreaga carieră.

”Am un idol… Este vorba despre Ivica Olic, pentru că a fost un băiat foarte muncitor, care dădea totul pentru echipa lui. Cel mai frumos assist din carieră cred că a fost la Slavia Praga, într-un meci cu Banik Ostrava. Cu siguranță cel mai frumos gol a fost cel împotriva Ucrainei, la EURO 2024.

Urmăresc multe sporturi, inclusiv tenis și baschet. Din tenis îmi plac Alcaraz și Sinner, este o rivalitate frumoasă. Înainte aveam alți 3-4 băieți care se luptau mereu pentru fiecare turneu”, a spus Nicolae Stanciu.

