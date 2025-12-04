Nicolae Stanciu, la Rapid?! Victor Angelescu a anunțat ce sosiri și plecări au loc în iarnă: „Ni-l dorim”

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a fost întrebat dacă una dintre țintele echipei ar fi Nicolae Stanciu și a confirmat că internaționalul român este un jucător ce ar putea să fie un transfer important pentru echipa giuleșteană.

Ce spune acționarul Rapidului despre transferul lui Stanciu

Totuși, Victor Angelescu recunoaște că șansele ca este greu de făcut în acest moment, iar discuții în acest sens nu au fost purtate până acum.

„Nu e neapărat un jucător din Italia pe care să-l aducem. Sunt mai multe piste, vedem cu cine putem să ne înțelegem și pe cine putem să aducem. Avem mulți jucători interesanți cu care dorim să negociem. Da, asta ne dorim, ca transferurile să fie făcute din timp, să poată să facă cantonamentul cu noi. După ce se termină etapa cu numărul 21 putem să vedem nume. Sperăm că la începutul lui ianuarie să avem definitivat pe cine aducem.

Din ce știu eu, nu (n.r. dacă sunt șanse să ajungă Stanciu la Rapid). Tot timpul trebuie să dau acest răspuns, sincer, pentru că vreau să creez o știre falsă. Noi ni-l dorim, deci dacă ar fi să aleagă Rapid, să aleagă antrenorul, directorul sportiv, noi îl vrem. În momentul de față nu știu să existe vreo șansă sau vreo discuție ca jucătorul să fie împrumutat la Rapid”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Angelescu recunoaște că ar putea să fie plecări de la Rapid în iarnă

Cei de la Rapid au subliniat nevoia de întăriri, asta pentru îndeplinirea obiectivului la finalul sezonului, însă nici la capitolul plecări se pare că nu va fi liniște. Angelescu confirmă că se va face o analiză și în funcție de concluzii vor exista și fotbaliști ce ar putea să se despartă de giuleșteni în pauza competițională din iarnă.

„Da, se poate să existe și plecări, o să tragem o linie și vedem pe ce jucători putem să ne bazăm în a doua parte a campionatului. Sunt o parte care nu au dovedit. Normal, există șanse să fie oferte pentru anumiți jucători care au arătat bine. Normal, sunt șanse să vindem sau să renunțăm la jucători”, a mai spus Victor Angelescu.

Rapid ar putea pierde locul 1 în SuperLiga

, în grupele Cupei României, 1-2, cu FC Argeș, iar ultima rundă o să fie jucată pe terenul celor de la CFR Cluj, acolo unde vor avea nevoie de victorie dacă își propun să mai continue în competiție. Trupa lui Costel Gâlcă a fost la al doilea rezultat negativ din ultimele 3 partide, asta după ce a pierdut și în campionat, 0-3, contra trupei din Gruia, în urmă cu două etape.

Acum, Rapid urmează să aibă o partidă foarte grea, în deplasare, la FC Botoșani, împotriva unei formații care este fără eșec pe teren propriu în acest sezon de SuperLiga. Dacă echipa lui Leo Grozavu va câștiga, atunci va urca din nou pe primul loc, peste Rapid, echipă care are două puncte avans în acest moment față de gruparea moldavă.