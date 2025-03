Nicolae Stanciu, la un salt de o performanță individuală remarcabilă. Căpitanul naționalei schimbă istoria primei reprezentative

În aceste preliminarii el poate intra în Top 10 all-time al celor mai selecționați fotbaliști de la naționala României.

Îi poate depăși pe Lăcătuș și Rednic

Stanciu va împlini 32 de ani în luna mai. El a jucat deja de 79 de ori pentru prima reprezentativă, marcând 15 goluri. A debutat în 2016, la un amical cu Lituania, sub comanda lui Anghel Iordănescu, marcând singurul gol al acelei partide.

Deși a debutat târziu, la aproape 23 de ani, Stanciu a fost convocat constant la echipa națională. Așa se explică numărul mare de selecții pe care le are. O medie de aproape zece meciuri pe an la națională.

România are zece meciuri programate în 2025

În momentul de față, Stanciu mai are nevoie de patru selecții pentru a intra în Top 10 all-time. Marius Lăcătuș și Mircea Rednic au câte 83 de selecții sub tricolor. Ei pot fi depășiți ușor de fotbalistul lui Damac în 2025.

România are programul bătut în cuie pentru acest an. În afara celor opt meciuri din preliminariile CM 2026, tricolorii vor mai juca două amicale: cu Moldova și Canada. Dacă joacă în toate partidele din acest an, Stanciu poate urca până pe locul 7 all-time, deținut acum de regretatul Michael Klein.

Răzvan Marin poate spera la 100 de selecții

Ținând cont că are doar 31 de ani, Stanciu se poate gândi ușor la cel puțin 100 de selecții la națională. Doar cinci fotbaliști români ai depășit această bornă: Dorinel Munteanu (134 selecții), Gheorghe Hagi (125), Gheorghe Popescu (115), Răzvan Raț (113), Laszlo Boloni (102).

Din actualul lot al echipei naționalei, Răzvan Marin este al doilea cel mai selecționat fotbalist. A bifat deja 65 de meciuri pentru tricolori. La 28 de ani și el poate spera să prindă 100 de selecții la națională.

TOP 10 all -time al selecțiilor la naționala României

Dorinel Munteanu – 134 selecții Gheorghe Hagi – 125 selecții Gheorghe Popescu – 115 selecții Răzvan Raț – 113 selecții Laszlo Boloni -102 selecții Dan Petrescu – 95 selecții Bogdan Stelea – 91 selecții Michael Klein – 89 selecții Bogdan Lobonț – 86 selecții Marius Lăcătuș și Mircea Rednic – 83 selecții

Programul complet al tricolorilor în 2025

21 martie

Preliminarii CM 2026: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

24 martie

Preliminarii CM 2026: San Marino – ROMÂNIA

7 iunie

Preliminarii CM 2026: Austria – ROMÂNIA

10 iunie

Preliminarii CM 2026: ROMÂNIA – Cipru

5 septembrie

Amical: ROMÂNIA – Canada

9 septembrie

Preliminarii CM 2026: Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

Amical: ROMÂNIA – Moldova

12 octombrie

Preliminarii CM 2026: ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

Preliminarii CM 2026: Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

Preliminarii CM 2026: ROMÂNIA – San Marino