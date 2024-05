Nicolae Stanciu, look nou pentru EURO 2024. Modă cu barbă și cioc la națională. Mesaj emoționant pentru Moruțan

Nicolae Stanciu (31 de ani) se află în fața celui de-al doilea turneu final de Campionat European din carieră, după cel din 2016. Căpitanul naționalei României și-a surprins colegii de echipă cu noul său look. Mijlocașul a intrat în grupul tricolorilor cu mustață, barbă sau cioc, în care se mai află Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Dennis Man, Denis Alibec, Răzvan Marin, Valentin Mihăilă, Marius Marin, George Pușcaș, Vasile Mogoș, Darius Olaru sau Daniel Bîrligea.

Nicolae Stanciu are look nou pentru EURO 2024

Într-un interviu acordat pentru FRF TV, Nicolae Stanciu a declarat că nu-și imagina când s-a apucat de fotbal că va ajunge să joace la două turnee finale.

”Nu mă gândeam vreodată că pot ajunge atât de departe. Cumva șansele erau împotriva mea, având în vedere locul din care am pornit în fotbal (n.r. comuna Cricău, Alba Iulia). Dar știu ceea ce am făcut și cât am muncit pentru acest moment.

Știu să prețuiesc fiecare clipă pe care o petrec în cantonament cu echipa, fiecare minut jucat pe teren în tricoul echipei naționale. Am spus-o de atâtea ori, tricoul naționalei reprezintă totul pentru mine și așa va rămâne pentru tot restul vieții”, a precizat Stanciu, liderul naționalei României, cu 68 de selecții.

14 goluri a marcat Nicolae Stanciu pentru echipa națională a României

Nicolae Stanciu, mesaj emoționant pentru Moruțan

Fostul mijlocaș de la FCSB joacă de opt la echipa națională, dar simte aceleași emoții când intră în cantonamentul tricolorilor. ”De fiecare dată am emoții. Cei apropiați știu mai mult decât oricine acest lucru, cât de nerăbdător sunt înainte de fiecare acțiune să ajung la Mogoșoaia, să-mi văd colegii și să ne pregătim de meciuri. De fiecare dată bucuria e mai mare”, a mai spus Nicolae Stanciu.

Căpitanul României regretă absența lui Olimpiu Moruțan, devenit indisponibil pentru EURO 2024 din cauza unei rupturi a tendonului lui Ahile. Întrebat dacă ar putea schimba un singur lucru la echipa națională în acest moment, Nicolae Stanciu a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri: ”Accidentarea lui Moru. Mi-aș dori să nu fie accidentat și să fie aici cu noi!”.

Tricolorul a adăugat: ”Am vorbit cu el după accidentare. Și eu am trecut printr-o accidentare care m-a ținut departe de gazon cam cât va sta și el. Nu cred că-l putem încuraja noi cu mesajele pe care i le transmitem. Clar, nu suntem în pielea lui și mai ales că era un moment important. Am vrut să știe însă că suntem alături de el și că nu e singur. Orice ar avea nevoie suntem acolo. Vom juca la EURO 2024 și cu gândul la el”.

Stanciu nu uită și nu iartă: ”Pentru mine contează doar mesajele din partea familiei”

Nicolae Stanciu nu a uitat criticile la care au fost supuși tricolorii în timpul preliminariilor EURO 2024. El a spus că a primit multe mesaje de felicitare după calificare, dar numai pe cele din partea familiei le consideră cu adevărat importante:

”Am primit multe mesaje de felicitare după calificare. Era de așteptat. La fel cum primeam foarte multe mesaje negative când nu era bine. Pentru mine contează doar mesajele din partea familiei, pentru că știu că familia îmi dau mesaje de susținere și când avem rezultate proaste. Știu de ceva timp să diferențiez aceste mesaje, chiar răspund politicos la toate”.

Obiectivul pentru amicalele cu Bulgaria Liechetnstein este să facem două antrenamente foarte bune și să ieșim sănătoși de pe teren. Sigur, trebuie să jucăm concentrați și să ne implicăm sută la sută, dar să avem și grijă să nu ne accidentăm. Avem nevoie de toată lumea la EURO” – Nicolae Stanciu, căpitan România

Cei 28 de tricolori convocați pentru EURO 2024

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0); Fundaşi: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

România va disputa ultimele două amicale de pregătire pentru EURO 2024 cu . Ambele jocuri au loc la București, pe stadionul Steaua.

Programul României în grupa de la EURO 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00, PRO TV)

ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00, PRO TV) Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00, PRO TV)

Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00, PRO TV) Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00, PRO TV)