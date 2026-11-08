Nicolae Stanciu luptă pentru titlu în China! Meciurile din ultima etapă se joacă acum

Echipa lui Nicolae Stanciu (33 de ani), Dalian Yingbo, luptă pentru titlu în China. În ultima rundă, echipa mijlocașului român o întâlnește pe Tianjin Jinmen Tiger și are nevoie de un succes, combinat cu un eșec al liderului Chengdu Rongcheng, care evoluează pe terenul celor de la Shandong Taishan, pentru a câștiga titlul.
Scenariul din finalul sezonului a fost unul absolut incredibil. Chengdu Rongcheng avea un avantaj de 14 puncte cu 5 etape înainte de sfârșitul campionatului, însă a obținut doar un punct înainte de ultima rundă, în timp ce Dalian Yingbo a câștigat 4 partide la rând, inclusiv meciul direct dintre cele două (1-0), în care Nicolae Stanciu a oferit pasa decisivă la unicul gol.
Titlul ar fi primul trofeu major din istoria lui Dalian Yingbo, club înființat în 2021 care se află de doar doi ani în prima divizie. Echipa la care evoluează Nicolae Stanciu avea șanse la cucerirea eventului, însă a cedat cu 3-4 în semifinalele Cupei Chinei contra lui Yunnan Yukun, formația la care joacă Alexandru Ioniță și Andrei Burcă.
Nicolae Stanciu a semnat cu Dalian Yingbo spre finalul lunii ianuarie, după o experiență ratată în Serie A, la Genoa. Căpitanul naționalei a avut un impact uriaș în China, devenind un idol pentru fanii echipei după doar câteva luni. Acesta a reușit să marcheze de 10 ori și a oferit 5 pase decisive în stagiunea actuală, care s-a încheiat într-un mod fabulos.
Titlul pe care Stanciu l-ar putea cuceri alături de Dalian Yingbo ar fi al șaptelea din cariera sa. Internaționalul român, care a fost convocat de Gică Hagi pentru acțiunea din această lună, a câștigat campionatul în România, cu FCSB (2013-2014 și 2014-2015), în Belgia, cu Anderlecht (2016-2017), în Cehia, cu Slavia Praga (2019-2020 și 2020-2021) și în China, cu Wuhan Three Towns (2022).