Nicolae Stanciu, scandal cu un jurnalist ceh din cauza transferului în China: „Este un mercenar” / „Nu-mi cunoașteți povestea”

Ziariștii cehi au pus tunurile pe Nicolae Stanciu (28 de ani). Jurnaliștii , la Wuhan, unul dintre aceștia criticând în termeni duri mutarea.

Vladislav Vizek a scris în Blesk un editorial în care îl face mercenar pe fostul fotbalist al Slaviei Praga. Stanciu nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns pe măsură jurnalistului.

Nicolae Stanciu, făcut praf de un jurnalist ceh: „El joacă fotbal doar pentru bani”

La Wuhan, Stanciu va juca pe un salariu anual de 2,5 milioane de euro, .

„Stanciu a fost și va fi mereu un mercenar. Ne-a arătat-o la Sparta. A rămas neschimbat la Slavia”, a comentat ziaristul ceh.

„Ar fi fost apreciat dacă i-ar fi zis lui Trpisovsky: ‘Uite, coach, ne așteaptă meciuri mari aici, jucăm pentru titlu, nu vreau să ard etape, așa că voi pleca peste jumătate de an’. Știu că sună naiv, mai ales cunoscând caracterul lui Stanciu. El joacă fotbal doar pentru bani. Apartenența la un club și respectul pentru culori nu-i spun nimic. Când a văzut câți bani i se oferă din China, nu s-a mai gândit la altceva”, a adăuat Vizek.

În schimb, Slavia Praga regretă enorm despărțirea de fotbalistul care a înscris 26 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în cei doi ani și jumătate petrecuți la campioana Cehiei.

„Întotdeauna am spus că Stanciu e un jucător excepțional, cel mai bun al nostru. Plecarea lui ne va slăbi mult. Pierdem cel mai valoros fotbalist al campionatului”, a declarat antrenorul Jindrich Trpisovsky.

„Nu spuneți rahaturi doar pentru a spune ceva”

de avalanșa de acuzații primite din partea jurnalistului ceh printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„1. Nu mă cunoașteți, nu-mi cunoașteți povestea sau ce provocări/dificultăți mi-a scos viața în cale.

2. Vorbiți despre bani sau alte lucruri, precum caracterul meu, dar nu v-ați întâlnit niciodată cu mine.

3. Când am părăsit Sparta, toți au afirmat că mă duc în Arabia Saudită pentru bani. Am avut acolo contract pe trei ani și jumătate, totuși, am vrut să mă întorc după trei luni în Europa. Am luat trei salarii și am renunțat la atâția bani că nici nu vă puteți imagina pentru a semna cu Slavia. Salariul era mult mai mic la Slavia decât în Arabia Saudită, dar nu m-a interesat. P.S. Nimeni nu a comentat nimic atunci când am părăsit Anderlecht ca să vin în Cehia, și atunci acceptam un salariu mai mic pentru a juca fotbal, fără să mă gândesc la partea financiară.

4. Iarna trecută, am primit o ofertă și n-am plecat. Vara trecută, am mai avut o propunere și n-am plecat. Acum, puteți realiza că era probabil ultima șansă pentru Slavia să ia bani la transferul meu, fiindcă peste un an aș fi putut semna ca jucător liber cu oricine aș fi vrut. Această ocazie a fost bună și pentru mine, și pentru club.

5. La Slavia, am cucerit în doi ani și jumătate două titluri, o Cupă a Cehiei și am jucat în Champions League, Europa League, Conference League, câștigând multe premii individuale.

6. Am dat tot ce am avut mai bun pentru club și pentru fani și am fost o echipă de succes în această perioadă, mai mult decât v-ați fi putut imagina vreodată.

7. Vă rog, nu vorbiți despre o persoană pe care nu o cunoașteți, despre situații pe care nu le știți… În concluzie, nu spuneți rahaturi doar pentru a spune ceva”, a fost mesajul postat de Nicolae Stanciu.