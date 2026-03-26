Nicolae Stanciu, mesaj de adio de la națională după Turcia – România 1-0: „Sunt principalul vinovat pentru ratarea calificării! A fost ultima șansă!”

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a oferit una dintre cele mai apăsătoare reacții după eșecul naționalei din Turcia, scor 0-1, rezultat care a spulberat visul României de a ajunge la Campionatul Mondial. Căpitanul „tricolorilor“ și-a asumat fără ocolișuri responsabilitatea pentru ratarea calificării și a lăsat să se înțeleagă că acesta ar putea fi finalul drumului său la echipa națională.

Dezamăgirea a fost evidentă în discursul lui Stanciu, care nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume și să își asume rolul de principal responsabil pentru acest eșec. Cu o sinceritate rară, căpitanul României a vorbit despre durerea acumulată în aproape un deceniu petrecut sub tricolor, despre șansele irosite și despre generația care nu a reușit să ducă România înapoi la un turneu final.

ADVERTISEMENT

„Dezamăgirea este imensă. Vorbind în numele meu, poate a fost ultima șansă de a ajunge la un Mondial. Nu doar eu, ci toți jucătorii simt aceeași dezamăgie și durere. Ne pare rău, nu am putut fi acea generație care să readucă România la Mondial. Am încredere că cei care vor fi la următoarea campanie vor da totul și vor reuși să ajungă la un Mondial.

Avem jucători tineri care pot aduce multe bucurii. Următoarea campanie va fi în 2-3 ani, eu am deja 32 de ani acum, nu știu ce va fi pe viitor și prefer să nu vorbesc despre mine. Încrederea pe care o am pentru colegii mei este imensă. În 10 ani, de când sunt la echipa națională, am lipsit anul trecut din cauza accidentării și mereu am venit dispus să dau totul. Nu m-am pus pe primul plan, mi-am sumat responsabilitatea la eșecuri, așa cum o fac acum.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu regretă insuccesul de la Istanbul: „Era mai frumos dacă reușeai asta!“

Sunt primul care trebuie să dea un exemplu și sunt responsabil de acest eșec. În 10 ani nu am reușit, cu diferiți colegi, să calificam România la un Mondial, de aceea îmi pare rău de tot. Nu m-am așteptat niciodată să fiu titular de când sunt aici. Mereu am încercat să învăț câte ceva de la jucătorii pe care i-am găsit aici. Am încercat să fur câte ceva de la fiecare, pentru a deveni omul care sunt astăzi. Întotdeauna am încercat să fiu primul la antrenamente, să fiu un exemplu.

ADVERTISEMENT

Știam povești de la Alex Chipciu sau alții mai vechi despre barajul cu Grecia, ultimul. În rest, noi am ratat această șansă. Nu am o explicație, pentru că toată lumea s-a pregătit bine și l-a ascultat pe mister. Era mai frumos sentimentul dacă reușeai o victorie și mergeai mai departe. Chiar și așa, mâine mergem la antrenament, nu se schimbă cu nimic rutina noastră sau ceea ce trebuie să facem pentru a deveni mai buni“, a spus Nicolae Stanciu.

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu, cu lacrimi în ochi după eșecul din Turcia

El a subliniat că diferența s-a făcut la detalii. El a insistat pe unitatea echipei și pe nevoia de a merge mai departe cu fruntea sus după ratarea calificării.

„Frustrarea e imensă. Acum trăim o dezamăgire incredibil de mare, nu ne-a ieşit absolut deloc jocul, am făcut foarte multe greşeli pe construcţie, ne-a costat. Asta era singura noastră motivație, de a merge la Mondial. Au profitat de singura noastră neatenție, a fost și neșansă. Capul sus acum și mergem înainte. A fost o fază dificilă la gol, lucrată de ei. Marcatorul a venit din linia a doua, e greu și de poziționat în acea poziție. Felicitări lor. Noi eram primii care aveam speranțe. Momentan nu avem ce face, trebuie să aducem mai mult din partea noastră. Pierderea asta să se transforme în motivaţie pentru următoarea campanie.

ADVERTISEMENT

S-a văzut că am jucat împotriva unor jucători mai valoroși. Ne-am bătut de la egal la egal, dar au fost mai buni seara asta. Aici, când ești la națională, trebuie să fii 100% mereu. Suntem profesioniști, suntem obișnuiți cu asemenea atmosferă, dar pe ei i-a împins de la spate. Tot ce știu că noi trebuie să dăm și mai mult de atât, să fim uniți, ca echipă. Să fim împreună toți, de la jucători, la voi, jurnaliști, la suporteri. Toți avem același obiectiv, trebuie să ținem capul sus“, a declarat Ionuț Radu.

Ce a declarat Ianis Hagi după Turcia – România 1-0

România a avut o evoluție solidă din punct de vedere defensiv la Istanbul, dar în atac nu a contat aproape deloc, cea mai mare ocazie fiind bara lui Nicolae Stanciu din minutul 77. după eșecul care a năruit speranțele României pentru o calificare la Cupa Mondială. „Din punct de vedere al atitudinii și al fazei defensive, ne-a ieșit în mare parte. Am lăsat de dorit la faza ofensivă. Suntem dezamăgiți, n-a fost de ajuns, trebuie să acceptăm, ne doare.

Ne doream să fim la mondiale, nu suntem, capul jos și la muncă. Trebuie să ai mingea ca să ai curaj. N-am reușit să găsim soluția de a ieși din apărare, de a avea fazele de atac rapide pe care le-am făcut în trecut. Am vorbit și la pauză să ținem de rezultat, să continuăm ce am făcut din punct de vedere defensiv și să ne dăm o șansă să marcăm pe contraatac.

Am avut și eu ocazia aceea, a avut Nicu acea bară, n-am avut multe, dar dacă eram mai atenți puteam să ducem meciul în prelungiri, unde se putea întâmpla orice. E greu să analizez la cald, sunt prea multe gânduri, de ce nu am reușit mai mult. Clar nu a fost seara noastră, rămâne să muncim, să mergem înainte și să arătăm mai bine din vară încolo”, a afirmat acesta la finalul partidei Turcia – România 1-0, conform .