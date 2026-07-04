Sport

Nicolae Stanciu, o nouă lovitură în China! Căpitanul naționalei a marcat chiar contra fostei sale echipe. Video

Nicolae Stanciu a reușit să marcheze din nou în SuperLiga Chinei. Căpitanul echipei naționale a înscris chiar împotriva fostei sale echipe, Wuhan Three Towns.
Iulian Stoica
04.07.2026 | 15:42
Nicolae Stanciu o noua lovitura in China Capitanul nationalei a marcat chiar contra fostei sale echipe Video
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Nicolae Stanciu, o nouă lovitură în China! Căpitanul naționalei a marcat chiar contra fostei sale echipe. Foto: Colaj Fanatik
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Nicolae Stanciu s-a întors în fotbalul chinez după o scurtă aventură în Italia. Mijlocașul român a evoluat doar o jumătate de an în Serie A, la Genoa, însă experiența din Peninsulă nu a fost una de succes. Revenit în China, internaționalul și-a regăsit forma ce l-a consacrat și a ieșit din nou în prim-plan în etapa recentă desfășurată în Chinese Super League.

Nicolae Stanciu, o nouă lovitură în China

Dalian Yingbo joacă pe teren propriu în fața celor de la Wuhan Three Towns, în etapa cu numărul 17 din SuperLiga Chinei. Nicolae Stanciu, așa cum a devenit deja o obișnuință, a fost folosit încă din primul minut, experiența sa reprezentând un factor important în viziunea tactică a antrenorului Guoxu Li.

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Încrederea tehnicianului a fost răsplătită de căpitanul naționalei. După o fază ca pe play-station, Dalian Yingbo a reușit să egaleze pe tabelă chiar prin Nicolae Stanciu. Mijlocașul român a devansat excelent un adversar în careul rivalei și l-a învins pe portarul celor de la Wuhan Three Towns cu un șut plasat foarte bine.

Nicolae Stanciu a ajuns la cinci goluri în China

Pasul decisiv a venit de la Frank Acheampong, fostul coleg de la Anderlecht al lui Nicolae Stanciu. Datorită acestei reușite în meciul împotriva celor de la Wuhan Three Towns, mijlocașul român a ajuns la un total de cinci goluri în actuala stagiune, bilanț la care se adaugă și două pase decisive.

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Interesant este faptul că nu este prima oară când Nicolae Stanciu evoluează în campionatul Chinei. Acesta a mai fost legitimat în sezonul 2022/2023 chiar la Wuhan Three Towns, formație la care a impresionat, reușind să marcheze în acea perioadă 11 goluri și să livreze 27 pase decisive în cele 53 de meciuri când a fost folosit.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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