Nicolae Stanciu, o nouă lovitură în China! Căpitanul naționalei a marcat chiar contra fostei sale echipe. Video

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Nicolae Stanciu s-a întors în fotbalul chinez după o scurtă aventură în Italia. Mijlocașul român a evoluat doar o jumătate de an în Serie A, la Genoa, însă experiența din Peninsulă nu a fost una de succes. Revenit în China, internaționalul și-a regăsit forma ce l-a consacrat și a ieșit din nou în prim-plan în etapa recentă desfășurată în Chinese Super League.

Nicolae Stanciu, o nouă lovitură în China

Dalian Yingbo joacă pe teren propriu în fața celor de la Wuhan Three Towns, în etapa cu numărul 17 din SuperLiga Chinei. , a fost folosit încă din primul minut, experiența sa reprezentând un factor important în viziunea tactică a antrenorului Guoxu Li.

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Încrederea tehnicianului a fost răsplătită de căpitanul naționalei. După o fază ca pe play-station, . Mijlocașul român a devansat excelent un adversar în careul rivalei și l-a învins pe portarul celor de la Wuhan Three Towns cu un șut plasat foarte bine.

Goal Stanciu — TheFootballZone (@football_t69515)

Nicolae Stanciu a ajuns la cinci goluri în China

Pasul decisiv a venit de la Frank Acheampong, fostul coleg de la Anderlecht al lui Nicolae Stanciu. Datorită acestei reușite în meciul împotriva celor de la Wuhan Three Towns, mijlocașul român a ajuns la un total de cinci goluri în actuala stagiune, bilanț la care se adaugă și două pase decisive.

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Interesant este faptul că nu este prima oară când Nicolae Stanciu evoluează în campionatul Chinei. Acesta a mai fost legitimat în sezonul 2022/2023 chiar la Wuhan Three Towns, formație la care a impresionat, reușind să marcheze în acea perioadă 11 goluri și să livreze 27 pase decisive în cele 53 de meciuri când a fost folosit.

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