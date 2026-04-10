Nicolae Stanciu, pe val în China! Mijlocașul a oferit o pasă de geniu în meciul contra echipei lui Mitriță. Video

Nicolae Stanciu s-a transferat în această iarnă la Dalian Yingbo, în China. Mijlocașul a venit după o perioadă mai puțin reușită în Italia, la Genoa, club patronat de Dan Șucu. Nu este prima experiență a românului în Chinese Super League, acesta fiind legitimat între 2022 și 2023 la Wuhan Three Towns.

Nicolae Stanciu, pe val în China! Pasa de geniu reușită de mijlocaș

Dalian Yingbo – Zhejiang Professional, din etapa a 5-a din Chinese Super League, s-a terminat cu o victorie clară a gazdelor, scor 3-0. Nicolae Stanciu a fost integralist și a reușit să ofere o contribuție la golul doi marcat de către echipa sa. Mijlocașul, în minutul 63, a trimis o pasă în profunzime, pe culoar, iar Acheampong a îndeplinit o formalitate și a reușit să înscrie.

Este a doua etapă la rând când . Revenit în China după experiența din Italia, mijlocașul român se bucură de încrederea deplină a antrenorului, astfel că evoluțiile sale se ridică la nivelul consacrat. În urma victoriei cu Zhejiang Professional, Dalian Yingbo a urcat pe locul secund în ierarhie, cu 9 puncte obținute după primele 5 runde.

Alex Mitriță a fost suspendat

În etapa a 4-a a campionatului Chinei, Zhejiang Professional, echipa la care evoluează Mitriță, a disputat pe teren propriu meciul cu Chongqing Tonglianglong. Oaspeții s-au impus datorită golului marcat de Du Yuezheng în minutul 72, acesta fiind singurul al partidei. Finalul duelului a adus eliminarea lui Alex Mitriță.

Fostul jucător al Universității Craiova a fost vizibil nervos de desfășurarea partidei. În minutul 87, acesta a tras un adversar de păr, provocându-i căderea. Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR pentru a analiza faza dintre cei doi jucători. După ce a revăzut imaginile, „centralul” s-a întors și i-a acordat direct cartonașul roșu lui Mitriță, care a reacționat nervos. Mijlocașul român a fost cu greu calmat de colegii săi, care l-au escortat în afara terenului.

Ulterior acestor eveniment, , astfel că nu a putut fi pe teren în partida contra lui Nicolae Stanciu. Pentru că a tras de păr un adversar, mijlocașul a pierdut aproape 500.000 de yuani (n.r. în total 65.000 de euro), astfel că gestul său a fost sancționat dur.