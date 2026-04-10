Sport

Nicolae Stanciu, pe val în China! Mijlocașul a oferit o pasă de geniu în meciul contra echipei lui Mitriță. Video

Nicolae Stanciu este pe val în campionatul Chinei. Mijlocașul român a oferit o pasă de geniu în Dalian Yingbo - Zhejiang Professional. Alex Mitriță nu a putut juca în meciul din etapa 5.
Iulian Stoica
10.04.2026 | 16:43
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu s-a transferat în această iarnă la Dalian Yingbo, în China. Mijlocașul a venit după o perioadă mai puțin reușită în Italia, la Genoa, club patronat de Dan Șucu. Nu este prima experiență a românului în Chinese Super League, acesta fiind legitimat între 2022 și 2023 la Wuhan Three Towns.

Nicolae Stanciu, pe val în China! Pasa de geniu reușită de mijlocaș

Dalian Yingbo – Zhejiang Professional, din etapa a 5-a din Chinese Super League, s-a terminat cu o victorie clară a gazdelor, scor 3-0. Nicolae Stanciu a fost integralist și a reușit să ofere o contribuție la golul doi marcat de către echipa sa. Mijlocașul, în minutul 63, a trimis o pasă în profunzime, pe culoar, iar Acheampong a îndeplinit o formalitate și a reușit să înscrie.

ADVERTISEMENT

Este a doua etapă la rând când Nicolae Stanciu reușește să contribuie la un gol marcat de echipa sa. Revenit în China după experiența din Italia, mijlocașul român se bucură de încrederea deplină a antrenorului, astfel că evoluțiile sale se ridică la nivelul consacrat. În urma victoriei cu Zhejiang Professional, Dalian Yingbo a urcat pe locul secund în ierarhie, cu 9 puncte obținute după primele 5 runde.

Alex Mitriță a fost suspendat

În etapa a 4-a a campionatului Chinei, Zhejiang Professional, echipa la care evoluează Mitriță, a disputat pe teren propriu meciul cu Chongqing Tonglianglong. Oaspeții s-au impus datorită golului marcat de Du Yuezheng în minutul 72, acesta fiind singurul al partidei. Finalul duelului a adus eliminarea lui Alex Mitriță.

ADVERTISEMENT
Digi24.ro
Fostul jucător al Universității Craiova a fost vizibil nervos de desfășurarea partidei. În minutul 87, acesta a tras un adversar de păr, provocându-i căderea. Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR pentru a analiza faza dintre cei doi jucători. După ce a revăzut imaginile, „centralul” s-a întors și i-a acordat direct cartonașul roșu lui Mitriță, care a reacționat nervos. Mijlocașul român a fost cu greu calmat de colegii săi, care l-au escortat în afara terenului.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
Ulterior acestor eveniment, Alexandru Mitriță a fost suspendat preț de patru etape, astfel că nu a putut fi pe teren în partida contra lui Nicolae Stanciu. Pentru că a tras de păr un adversar, mijlocașul a pierdut aproape 500.000 de yuani (n.r. în total 65.000 de euro), astfel că gestul său a fost sancționat dur.

ADVERTISEMENT
Fanatik
Fanatik
Fanatik
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
iamsport.ro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!