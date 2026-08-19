Nicolae Stanciu, „one-man show” în China! A marcat un gol, dar a făcut și o criză de nervi: nu și-a lăsat adversarul să bată penalty. Cum s-a terminat totul. Video

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, la Dalian Yingbo. Fotbalistul român a marcat, miercuri, din lovitură de la 11 metri, pe terenul celor de la Shanghai Port, într-un duel foarte important pentru configurația clasamentului. Dalian avea nevoie de victorie pentru a egala a doua clasată, Beijing Guoan, cu 35 de puncte, iar Shanghai Port țintea să revină în zona locurilor 4-8.

Nicolae Stanciu a marcat în China

În minutul 22 al partidei, Nicolae Stanciu și-a asumat executarea unei lovituri de la punctul cu var. Fostul jucător de la FCSB și-a făcut pașii și a tras în dreapta portarului, nu foarte convingător. Yan Junling s-a întins și a fost foarte aproape să respingă balonul, însă acesta i s-a scurs printre brațe.

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Goal, Nicolae Stanciu — TheFootballZone (@football_t69515)

Dalian deschidea scorul împotriva formației care îi folosește drept stranieri pe spaniolul Melendo, brazilienii Mateus Vital și Leonardo, dar și pe togolezul Jean Claude. Starul lui Shanghai este, însă, un chinez: Wu Lei, fotbalist trecut pe la Espanyol (2019-2022), dar cu peste 200 de goluri pentru Shanghai.

Shanghai Port este campioana ultimelor trei ediții de campionat!

În minutul 83, s-a consumat cel mai controversat moment. Gazdele au primit lovitură de la 11 metri, iar Nicolae Stanciu a turbat de furie.

Din postura de căpitan, fotbalistul român a protestat vehement împotriva deciziei. Ba chiar a încercat să nu-i lase pe adversari să execute lovitura de la punctul cu var. Imediat, mai mulți jucători de la Shanghai s-au grăbit să-l îndepărteze din jurul executantului. Wei Zhen a șutat, dar mingea a trecut incredibil pe lângă poarta lui Dalian!

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Nicolae is very angry and Shanghai misses a penalty — TheFootballZone (@football_t69515)



Cu toate acestea, gazdele de la Shanghai aveau să restabilească egalitatea în minutul 90+1, prin Xinxiang Li, stabilind totodată și scorul final al partidei.

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Stanciu, la a doua aventură în China

Pentru Nicolae Stanciu a fost golul cu numărul opt în actuala stagiune de campionat, în 20 de partide. Este cel mai bun marcator al celor de la Dalian Yingbo, la egalitate cu Cephas Malele, fostul atacant de la FC Argeș și CFR Cluj.

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Jucătorul născut la Alba Iulia se află la Dalian din ianuarie 2026, . Acesta mai evoluase în China, în intervalul martie 2022 – septembrie 2023, la Wuhan Three Towns, unde izbutise 11 goluri și 27 de pase decisive în 53 de meciuri oficiale.