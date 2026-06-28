Sport

Nicolae Stanciu, pe val în China! Super reușită pentru căpitanul echipei naționale. Video

Nicolae Stanciu își continuă evoluțiile extrem de bune din China. Căpitanul echipei naționale a reușit un super gol în cel mai recent meci din campionatul asiatic.
Iulian Stoica
28.06.2026 | 15:12
Nicolae Stanciu pe val in China Super reusita pentru capitanul echipei nationale Video
ULTIMA ORĂ
Nicolae Stanciu, pe val în China! Super reușită pentru căpitanul echipei naționale. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a revenit în campionatul Chinei după o experiență scurtă în Italia. Mijlocașul a rezistat o jumătate de sezon la Genoa, în Serie A, formație patronată de către Dan Șucu. După perioada negativă din „Cizmă”, internaționalul român reușește să impresioneze din nou, iar în ultima etapă a marcat un gol spectaculos.

Nicolae Stanciu, pe val în China! Super reușită pentru căpitanul echipei naționale

Dalian Yingbo joacă pe teren propriu în fața celor de la Shanghai Shenhua, în etapa cu numărul 16 din SuperLiga Chinei. Nicolae Stanciu, așa cum a devenit deja o obișnuință, a fost folosit încă din primul minut, experiența sa reprezentând un factor important în viziunea tactică a antrenorului Guoxu Li.

ADVERTISEMENT

Încrederea tehnicianului a fost răsplătită încă din debutul duelului. După o fază ca pe play-station, Dalian Yingbo a reușit să deschidă scorul chiar prin Nicolae Stanciu. Mijlocașul român s-a demarcat excelent în careul advers și l-a învins pe portarul celor de la Shanghai Shenhua cu un șut din voleu.

Nicolae Stanciu a ajuns la 4 goluri în China

Cel care a pasat decisiv este nimeni altul decât Frank Acheampong, fotbalist care a fost legitimat în trecut, precum Nicolae Stanciu, la Anderlecht. Prin golul marcat contra Shanghai Shenhua, mijlocașul român a atins borna de patru goluri înscrise în actualul sezon, acesta mai contribuind și cu două pase decisive.

ADVERTISEMENT
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge...
Digi24.ro
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia

Nu este pentru prima oară când Nicolae Stanciu evoluează în campionatul Chinei. Acesta a mai fost legitimat în sezonul 2022/2023 la Wuhan Three Towns, formație la care a impresionat, reușind să marcheze în acea perioadă 11 goluri și să livreze 27 pase decisive în cele 53 de meciuri când a fost folosit.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de...
Digisport.ro
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 13 meciuri, 4 goluri și două pase decisive a adunat mijlocașul la Dalian Yingbo
David Popovici, favoritul fanilor la Settecolli! A dat autografe și și-a făcut poze...
Fanatik
David Popovici, favoritul fanilor la Settecolli! A dat autografe și și-a făcut poze cu suporterii. Mesajul transmis în italiană. Video
Rapid, adversari de top în cantonamentul din Austria! Debut în forță cu Dinamo...
Fanatik
Rapid, adversari de top în cantonamentul din Austria! Debut în forță cu Dinamo Kiev
Adrian Mihalcea „revoluționează” comunicarea la UTA. Cum și-a anunțat jucătorii despre plecarea în...
Fanatik
Adrian Mihalcea „revoluționează” comunicarea la UTA. Cum și-a anunțat jucătorii despre plecarea în cantonament. Video
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu...
iamsport.ro
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu îl suportă fostul atacant pe 'Rege'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!