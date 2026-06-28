Nicolae Stanciu, pe val în China! Super reușită pentru căpitanul echipei naționale. Video

Nicolae Stanciu a revenit în campionatul Chinei după o experiență scurtă în Italia. Mijlocașul a rezistat o jumătate de sezon la Genoa, în Serie A, formație patronată de către Dan Șucu. După perioada negativă din „Cizmă”, internaționalul român reușește să impresioneze din nou, iar în ultima etapă a marcat un gol spectaculos.
Dalian Yingbo joacă pe teren propriu în fața celor de la Shanghai Shenhua, în etapa cu numărul 16 din SuperLiga Chinei. Nicolae Stanciu, așa cum a devenit deja o obișnuință, a fost folosit încă din primul minut, experiența sa reprezentând un factor important în viziunea tactică a antrenorului Guoxu Li.
Încrederea tehnicianului a fost răsplătită încă din debutul duelului. După o fază ca pe play-station, Dalian Yingbo a reușit să deschidă scorul chiar prin Nicolae Stanciu. Mijlocașul român s-a demarcat excelent în careul advers și l-a învins pe portarul celor de la Shanghai Shenhua cu un șut din voleu.
Cel care a pasat decisiv este nimeni altul decât Frank Acheampong, fotbalist care a fost legitimat în trecut, precum Nicolae Stanciu, la Anderlecht. Prin golul marcat contra Shanghai Shenhua, mijlocașul român a atins borna de patru goluri înscrise în actualul sezon, acesta mai contribuind și cu două pase decisive.
Nu este pentru prima oară când Nicolae Stanciu evoluează în campionatul Chinei. Acesta a mai fost legitimat în sezonul 2022/2023 la Wuhan Three Towns, formație la care a impresionat, reușind să marcheze în acea perioadă 11 goluri și să livreze 27 pase decisive în cele 53 de meciuri când a fost folosit.