Nicolae Stanciu, pe val în China! Super reușită pentru căpitanul echipei naționale. Video

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Nicolae Stanciu a revenit în campionatul Chinei după o experiență scurtă în Italia. Mijlocașul a rezistat o jumătate de sezon la Genoa, în Serie A, formație patronată de către Dan Șucu. După perioada negativă din „Cizmă”, internaționalul român reușește să impresioneze din nou, iar în ultima etapă a marcat un gol spectaculos.

Nicolae Stanciu, pe val în China! Super reușită pentru căpitanul echipei naționale

Dalian Yingbo joacă pe teren propriu în fața celor de la Shanghai Shenhua, în etapa cu numărul 16 din SuperLiga Chinei. Nicolae Stanciu, așa cum a devenit deja o obișnuință, a fost folosit încă din primul minut, experiența sa reprezentând un factor important în viziunea tactică a antrenorului Guoxu Li.

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Încrederea tehnicianului a fost răsplătită încă din debutul duelului. După o fază ca pe play-station, Dalian Yingbo a reușit să deschidă scorul chiar prin Nicolae Stanciu. Mijlocașul român s-a demarcat excelent în careul advers și l-a învins pe portarul celor de la Shanghai Shenhua cu un șut din voleu.

Nicolae Stanciu a ajuns la 4 goluri în China

Cel care a pasat decisiv este nimeni altul decât Frank Acheampong, fotbalist care a fost legitimat în trecut, precum Nicolae Stanciu, la Anderlecht. Prin golul marcat contra Shanghai Shenhua, n, acesta mai contribuind și .

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Nu este pentru prima oară când Nicolae Stanciu evoluează în campionatul Chinei. Acesta a mai fost legitimat în sezonul 2022/2023 la Wuhan Three Towns, formație la care a impresionat, reușind să marcheze în acea perioadă 11 goluri și să livreze 27 pase decisive în cele 53 de meciuri când a fost folosit.

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