Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa! Presa din Italia a făcut anunțul

Genoa a avut un start de sezon slab, cu rezultatele sub așteptări, iar schimbări la nivelul lotului sunt așteptate de către fani și vor fi impuse chiar de nevoile financiare.

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, pregătită de mutări pe piața transferurilor. Stanciu, pe lista de plecări?

Viitorul apropiat al celor de la Genoa ar putea aduce multiple schimbări în lot, nu doar întăriri, ci și plecări. Conform , cel puțin șase jucători se află în vizorul unor posibile transferuri în perioada de mercato din ianuarie. Printre aceștia se numără Gronbaek, Stanciu, Carboni, Onana, Cuenca și Venturino, fotbaliști care fie au avut evoluții slabe, fie au prins prea puțin timp de joc în acest sezon.

Clubul vrea astfel să optimizeze lotul, eliberând locuri și diminuând costurile salariale, dar și pentru a le oferi oportunitatea unor minute mai consistente altor jucători. Genoa va fi activă și la nivel de aduceri, însă cel mai probabil va conta și ce jucători urmează să plece de la gruparea grifonului.

Planul celor de la Genoa

Dintre cei șase fotbaliști menționați, doi sunt tineri care, potrivit planurilor clubului, vor pleca împrumut pentru a acumula experiență și a juca mai des în primul 11 al unor alte formații. Este vorba despre talentații Cuenca (născut în 2005) și Venturino (născut în 2006), despre care se consideră că ar beneficia semnificativ de pe urma unor minute de joc cât mai multe.

Această operațiune de schimbare a lotului vine într-un moment în care Genoa, sub conducerea lui Daniele De Rossi, se pregătește și pentru partide dificile în Serie A, precum meciul cu Roma, programat în zilele următoare. Deciziile din această perioadă de mercato ar putea influența nu doar bugetul echipei, ci și planurile tactice pentru returul sezonului, unul care se anunță extrem de dificil.

Stanciu, revenire în România?

cu mari speranțe de a dovedi că poate să joace la cel mai înalt nivel, însă jucătorul român nu a reușit să se impună și a fost chinuit și de probleme medicale care l-au ținut în afara lotului timp de multe meciuri.

Viitorul său este pus sub semnul întrebării, iar , nu au ezitat să spună public că și-ar dori să-l aibă în lot pe jucătorul crescut la Alba Iulia.