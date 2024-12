Nicolae Stanciu, prima reacție despre revenirea la FCSB! Ce a putut să spună după declarațiile lui Gigi Becali. Video

Nicolae Stanciu este încântat de ideea de a reveni la FCSB. Căpitanul echipei naționale a vorbit despre acest lucru după ce

Nicolae Stanciu a comentat posibila sa revenire la FCSB: „Îmi doresc asta”

Nicolae Stanciu (31 de ani) a jucat la FCSB din 2013 până în 2016, când Anderlecht a plătit 9,7 milioane de euro pentru transferul său. având în vedere că actuala sa înțelegere cu Damac expiră în vara lui 2025.

ADVERTISEMENT

Dublu campion al României cu roș-albaștrii, în 2014 și în 2015, Stanciu a vorbit deschis despre interesul FCSB-ului. Playmakerul în calcul revenirea la liderul la zi al SuperLigii.

„(n.r. – Te vom mai vedea în fotbalul românesc?) Tot ce e posibil, de aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate, de la Steaua (n.r. FCSB) am debutat la naţională.

ADVERTISEMENT

Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu ştiu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România”, a declarat Nicolae Stanciu, într-un interviu pentru .

FCSB este echipa la care Nicolae Stanciu a performat cel mai mult și cel mai bine. În tricoul roș-albastru, fotbalistul născut în județul Alba a bifat 136 de prezențe. El a marcat 33 de goluri și a oferit 24 de assist-uri.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Becali despre întoarcerea lui Stanciu la FCSB

Pe lângă FCSB și Damac, de-a lungul carierei, Nicu Stanciu a mai evoluat la Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga și Wuhan Three Towns.

„Stanciu nu are rost. El când vrea, vine la noi. El are bani. El are contract. După șase luni o să vină la noi, din vară”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Nicu Stanciu visează la o calificare la Cupa Mondială

În final de carieră, Stanciu vrea să mai bifeze un obiectiv important, calificarea la Cupa Mondială din 2026. România n-a mai jucat din 1998 la un turneu final de Campionat Mondial.

„Înseamnă totul, nu doar că sunt lider sau că pot banderola, înseamnă totul echipa naţională, mult mai mult decât echipele de club. Nici nu pot să compar ceea ce simt când îmbrac tricoul echipei naţionale.

(n.r. – Ce ar însemna să reprezinţi România la un Campionat Mondial?) Un vis devenit realitate. De când s-a terminat EURO, doar la asta mă gândesc. Ştiu că a trecut enorm de mult timp de când România a fost ultima dată la un Campionat Mondial, şi atât eu, cât şi colegii mei, vom face tot ce ne stă în putinţă ca să reuşim să ajungem din nou acolo, simţim că putem, ar fi şi timpul ca România să ajungă acolo”, a adăugat Stanciu.