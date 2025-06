Nicolae Stanciu, prima reacție după ce s-a transferat oficial la Genoa: „Am un vibe bun!”. Ce spune despre comparația cu Dracula

Căpitanul echipei naționale a României a dat primele declarații pentru public Nicolae Stanciu va fi jucătorul „grifonilor” începând cu următorul sezon și va fi cel mai bine plătit fotbalist din lotul italienilor.

Nicolae Stanciu, prezentat oficial la Genoa. Ce spune căpitanul României despre comparația cu Dracula

Nicolae Stanciu se află în acest moment în cantonamentul echipei naționale a României de la Mogoșoaia. Pe 1 iunie, chiar în prima zi de mercato oficial, Genoa l-a prezentat oficial pe internaționalul român,

Într-o acțiune de 1 iunie, dedicată copiilor, fotbaliștii naționalei au dat autografe și au vorbit cu presa în cantonamentul de la Mogoșoaia. Cu această ocazie, căpitanul selecționatei lui „Il Luce” a oferit primele declarații despre mutarea sa în Serie A:

„Discutasem de mai mult timp cu Genoa. Sunt bucuros că azi s-a oficializat. Am venit cu un vibe bun la echipa națională după ce mi-am terminat treaba la Damac. Am reușit după un an cu probleme să menținem echipa în prima ligă și am un vibe bun.

Știam despre prezentarea cu Dracula, normal că mi-a plăcut, dar acum sunt aici și avem două meciuri pe care dorim să le câștigăm. Având în vedere momentul în care ne aflăm, cred că putem spune că meciul cu Austria este cel mai dificil. Meciuri dificile am avut și la EURO, dar acesta e un meci greu pentru noi. Ne dorim din suflet să ajungem la Campionatul Mondial.

Din SuperLiga nu m-a căutat nimeni. Nu am vorbit cu nimeni si nu au fost discuții. Ne-am uitat împreună la finala Champions League. Ne bucurăm că Istvan Kovacs a arbitrat finala și cred că e o bucurie pentru toți românii. Sperăm ca el sau alt român să ajungă și la Campionatul European sau Campionatul Mondial în finală sau în fazele superioare”, a declarat Nicolae Stanciu, aflat în cantonamentul echipei naționale.

România, față în față cu un duel decisiv

Pentru „tricolori”, partida din Viena ar putea fi decisivă. Dacă România va pierde meciul contra Austriei, atunci șansele sale de a finaliza grupa pe prima poziție se reduc semnificativ, în timp ce un egal sau o victorie păstrează speranțele aprinse.

Naționala lui Mircea Lucescu are și planul B, chiar dacă nu va prinde unul din primele două locuri. România va beneficia de un baraj, în urma performanței din UEFA Nations League, însă obiectivul principal este locul unu în grupa preliminară, care duce direct la Campionatul Mondial din 2026.