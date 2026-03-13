Nicolae Stanciu, primul gol după 7 luni! Căpitanul naționalei României a înscris împotriva fostei echipe. Video

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a înscris primul său gol pentru Dalian Yingbo, grupare cu care a semnat după despărțirea de Genoa. Internaționalul român a transformat un penalty în meciul contra fostei sale echipe, Wuhan Three Towns, și a stabilit scorul pauzei, 2-1. Partida de la Wuhan deschide etapa cu numărul 2 a sezonului 2026 din Superliga Chinei.

Nicolae Stanciu, primul gol pentru Dalian Yingbo!

În prelungirile primei reprize, la scorul de 2-0 pentru Wuhan Three Towns, Dalian Yingbo a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după ce Frank Acheampong a fost faultat în careu de fundașul gazdelor, Mbouri Yamkam. Arbitrul a acordat penalty-ul după ce a urmărit faza pe monitorul VAR, iar Nicolae Stanciu a înscris și a redus din diferență.

Mijlocașul român a executat excelent, în dreapta portarului Fang, care nu a reușit să blocheze șutul, deși a intuit direcția. Astfel, Nicolae Stanciu a „exorcizat demonii” de la . Acela avea să fie ultimul său meci pentru „grifoni” înainte de a părăsi echipa în iarnă.

Nicolae Stanciu i-a oferit emoții lui Mircea Lucescu

. Titularizat de antrenorul Li Guoxu, mijlocașul român a făcut parte dintr-un prim 11 alături de doi foști jucători din Superliga României, Isnik Alimi (ex-Sepsi) și Cephas Malele (ex-CFR Cluj și FC Argeș)

Stanciu a rămas pe gazon până la finalul partidei, însă i-a oferit emoții selecționerului Mircea Lucescu, deoarece a acuzat o problemă medicală după o intrare dură a unui adversar. Din fericire, problema nu este una gravă, acesta fiind disponibil pentru meciul cu Wuhan. Stanciu se numără printre stranierii aflați pe .