Nicolae Stanciu, reacție surprinzătoare după reuşita din Genoa – Vicenza 3-0: „Golul meu contează mai puțin” + ce spune despre prezența lui Mircea Lucescu

Transferat de Genoa în această vară, Nicolae Stanciu a avut un debut perfect la formația patronată de Dan Șucu. . La finalul întâlnirii, Stanciu a vorbit despre noul său antrenor, Patrick Vieira, dar și despre Valentin Carboni, fotbalist sosit la Genoa în această vară de la Inter.

Ce a declarat Nicolae Stanciu după golul marcat în Genoa – Vicenza 3-0

Nicolae Stanciu i-a impresionat pe fanii celor de la Genoa încă de la primul său meci pe „Luigi Ferraris”. Internaționalul român a marcat un gol superb în meciul cu Vicenza din Cupa Italiei, câștigat de „grifoni” cu 3-0. La final, mijlocașul a oferit o reacție jurnaliștilor italieni. „Vreau să vorbesc în italiană, dar am nevoie de puțin ajutor. Sunt fericit după primul meci în fața fanilor, care sunt extraordinari.

Cred că golul meu contează mai puțin, nu sunt un jucător care ‘vânează’ statistici. Mă gândesc doar la echipă, îmi doresc să jucăm bine și să câștigăm meciuri. Acum ne vom concentra pe partida cu Lecce din campionat. Nu am vreun obiectiv personal legat de goluri sau pase decisive.

Sunt concentrat pe echipă, îmi doresc să ocupăm un loc mai bun decât cel din sezonul trecut. Am muncit mult la antrenamente, suntem o echipă puternică, cu multă calitate. Avem jucători tineri și talentați, dar și fotbaliști cu experiență”, a transmis Stanciu, conform .

Nicolae Stanciu a vorbit despre relația cu Patrick Vieira

Numit la Genoa spre finalul anului 2024, Patrick Vieira a avut un impact pozitiv la echipă, alături de care a evitat fără probleme retrogradarea. Tehnicianul a fost convins de patronul Dan Șucu să rămână la Genoa, deși s-a aflat pe lista unor cluburi importante din Italia.

Nicolae Stanciu a vorbit despre . „Antrenorul își dorește multă mișcare din partea mijlocașilor. Eu și coechipierii putem să schimbăm pozițiile din teren. Suntem jucători cu experiență, inteligenți, și putem profita de libertatea pe care ne-o oferă antrenorul.

Toată lumea are o relație bună cu dânsul. Vorbește mult cu noi, este foarte ușor de lucrat cu el, te face un jucător mai bun. E o senzație unică să marchezi primul gol pe Ferraris. A fost primul meu meci și am fost foarte impresionat de fani”, a transmis căpitanul naționalei României.

Prezența lui Mircea Lucescu în tribune, o motivație în plus pentru Nicolae Stanciu?

Alături de Dan Șucu în tribunele stadionului „Luigi Ferraris” s-au aflat selecționerul României, Mircea Lucescu, dar și fostul internațional Răzvan Raț, care face parte din conducerea administrativă a „grifonilor”. Nicolae Stanciu a afirmat că prezența lui „Il Luce” nu a reprezentat o motivație în plus.

„Nu am nevoie de motivație în plus, acesta este job-ul meu, acel cuvânt nu există pentru mine. Sunt foarte disciplinat, fac ceea ce îmi cere antrenorul pentru a ajuta echipa”, a transmis Stanciu, care a vorbit și despre coechipierul său, Valentin Carboni, jucător împrumutat la Genoa de Inter: „Este un star, un jucător foarte bun. Am devenit prieteni foarte rapid, locuim aproape unul de altul și mergem la antrenamente împreună. Poate să devină cel mai bun jucător din Italia. Este tânăr și are multă calitate”.