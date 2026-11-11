Nicolae Stanciu, regele Chinei! A câștigat campionatul și a fost desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului

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În vârstă de 33 de ani, Nicușor Stanciu a simțit din nou gustul triumfului. După ce a cucerit titlul în China alături de Dalian Yingbo, internaționalul român a fost răsplătit pentru toate prestațiile sale din stagiunea recent încheiată, primind titlul de MVP.

Sezon de vis pentru Nicolae Stanciu în China

. Echipa mijlocașului român a recuperat o diferență de 14 puncte în ultimele 5 etape pentru a câștiga trofeul. În ultima rundă, echipa fotbalistului român a s-a impus cu 3-1 în fața lui Tianjin Jinmen Tiger, în timp ce fostul lider Chengdu Rongcheng a pierdut cu 2-3 în deplasarea cu Shandong Taishan. Stanciu și-a trecut astfel în palmares al șaptelea titlu de campion din carieră, după o stagiune în care a oferit 10 goluri și 5 pase decisive în 27 de apariții.

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Federația Chineză de Fotbal (CFL) nu a rămas indiferentă față de jucătorul român, a căror contribuții s-au simțit din plin în parcursul fabulos al echipei sale în drumul către titlu. Astfel, Nicolae Stanciu a primit titlul de MVP (Jucătorul Anului în China), distincție cu care a ținut să se laude pe contul personal de Instagram într-o postare. „Cel mai bun jucător al anului. Este o mare onoare pentru mine să primesc acest premiu, iar tot meritul le revine coechipierilor mei, staff-ului tehnic și tuturor celor care lucrează în cadrul clubului. Dalian, acesta este și pentru tine. Felicitări și antrenorului nostru Li și coechipierului nostru Mao pentru trofeele lor individuale”, a fost mesajul fotbalistului român într-o postare cu trofeul primit.

De asemenea, el a mai ținut să posteze și câte titluri are, dar și la ce echipe le-a obținut de-a lungul carierei sale. Reamintim că Stanciu a câștigat campionatul în România, cu FCSB (2013/2014 și 2014/2015), în Belgia, cu Anderlecht (2016/2017), în Cehia, cu Slavia Praga (2019/2020 și 2020/2021) și în China, cu Wuhan Three Towns (2022).

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Nicolae Stanciu, răspuns pentru Gică Hagi după ce a refuzat să vină la echipa națională

Nicolae Stanciu s-a aflat printre „tricolorii” convocați inițial de Gică Hagi pentru ultimele două meciuri ale echipei naționale în actuala campanie din Nations League, cu Polonia și Bosnia. Însă la prima reprezentativă, iar gestul său nu i-a picat tocmai bine selecționerului. „La națională vii dacă simți, vii cu inima totală. Dacă nu ești convins… El are o problemă. Foarte bine, avem altul, nu am venit aici să mă plâng”.

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În replică, fotbalistul de 33 de ani a explicat motivul real din spatele deciziei sale, publicând pe profilul personal de Instagram și radiografia piciorului la care suferă dureri. „Cine mă cunoaște știe ce înseamnă tricoul național pentru mine”, scria fotbalistul, care a atașat și verdictul dat de medici: „Edem cu distribuție centrală la nivelul mușchiului tibial posterior, sugestiv pentru o ruptură musculară de gradul 2”. Înlocuitorul găsit de Gică Hagi a fost Rareș Ilie (23 de ani), mijlocașul celor de la Mantova.

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