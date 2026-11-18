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Mijlocașul a dezvăluit că suferă de două rupturi musculare, a explicat când s-a accidentat și a reacționat la ironiile celor care au susținut că problemele sale medicale ar fi apărut în avion sau în timp ce sărbătorea câștigarea campionatului în China.

Nicolae Stanciu a dezvăluit că are două rupturi musculare!

. Fotbalistul se află în recuperare după ce a suferit două rupturi musculare și are nevoie de o pauză mai lungă. Internaționalul român a explicat că accidentarea a apărut în timpul unui meci din Cupă și că a încercat ulterior să joace în partida de campionat, considerată cea mai importantă a sezonului.

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„Starea mea de sănătate nu este chiar atât de bună în momentul de față. Chiar acum sunt la recuperare. Din păcate, este vorba despre două rupturi musculare pe care le-am suferit. Recuperarea este mai dificilă.

Eu m-am accidentat la meciul din Cupă. După ce am efectuat RMN-ul, i-am transmis doctorului că este cel mai important meci al sezonului, cel de campionat, și o să încerc să joc așa. Dar eu nu m-am antrenat deloc o săptămână înainte de acest meci. Nu știu cum ar fi fost să ajung la echipa națională fără antrenamente și cine m-ar fi băgat să joc. Sau cât de corect era să joc față de jucătorii care erau sănătoși și se antrenau. Doctorul știe, în ziua meciului au fost -10 grade și terenul era plin de zăpadă, nu mi-am simțit piciorul. Abia puteam să merg a doua zi”, a explicat Nicolae Stanciu la Digi Sport.

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Nicolae Stanciu, deranjat de ironiile din spațiul public: „Astea nu sunt glume bune!”

Căpitanul echipei naționale a ținut să lămurească și speculațiile apărute în spațiul public după ce a lipsit de . Mai mulți foști mari fotbaliști au ironizat situația sa medicală, sugerând că s-ar fi accidentat în avion sau în timp ce ridica trofeul de campion în China.

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Stanciu a transmis că nu a existat niciun conflict cu stafful echipei naționale și că oamenii din jurul reprezentativei cunoșteau problemele sale medicale. Fotbalistul a amintit și alte momente în care a făcut eforturi pentru a răspunde convocărilor, chiar dacă acest lucru a presupus sacrificii la echipa de club.

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„Voiam să vorbesc despre subiectul ăsta pentru că meciurile naționalei s-au încheiat, dar voiam să vorbesc mai mult pentru oamenii din jur. Nu pentru staff, pentru că ei știau despre problemele mele și nu a existat niciodată vreun conflict. Dar am văzut foști mari fotbaliști care vorbeau în neștiință sau mai mult la caterincă, cum suntem noi obișnuiți, că m-am accidentat în avion sau când am ridicat cupa.

Eu am mai spus-o și nu vreau să mă dau exemplu, că sunt eu cel mai mare patriot, dar am povestit și episoadele din China în care era COVID-ul și toată lumea îmi spunea că sunt nebun să vin la națională și să mă întorc, să stau în carantină. Știți cum era carantina în China atunci. Apoi, cu Slovacia, amicalul după barajul cu Turcia, care nu conta, am jucat și m-am întors la club cu o ruptură. Chestiile astea, medicii din stafful naționalei, domnul Hagi, le știu.

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Cum am zis, am auzit foarte multă lume care vorbește că m-am accidentat în avion sau când ridicam trofeul. Nu știu din ce motive, pentru că nu mă cunosc. Dacă au zis-o în formă de glumă, astea nu sunt glume bune, pentru că eu acum trebuie să stau o lună și jumătate”, a mai spus internaționalul român.

Nicolae Stanciu, despre sezonul din China

Mijlocașul a vorbit și despre performanța obținută alături de Dalian Yingbo, formație care a reușit să câștige campionatul, deși în sezonul precedent se afla în zona retrogradării. Stanciu a recunoscut că nici măcar el nu mai credea în șansele echipei la titlu în momentul în care a discutat cu colegii de la națională, în septembrie, când diferența față de primul loc era de 12 puncte.

„Nu cred că se aștepta cineva, mai ales că anul trecut, înainte să ajung, echipa era în zona retrogradării. Nimeni nu se aștepta să avem un sezon așa de bun. Chiar mă întrebau colegii la acțiunea precedentă, din septembrie, dacă mai avem șanse la titlu și le spuneam că nu. Erau 12 puncte diferență. Nimeni nu se mai aștepta să se întâmple ceea ce s-a întâmplat”, a povestit Stanciu.

Ajunge România la EURO 2028?

În final, fotbalistul a comentat și situația echipei naționale, după rezultatele din ultimele partide. Stanciu s-a bucurat pentru victoria cu Polonia, dar a mărturisit că a fost dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat ulterior, la jocul din Bosnia. Acesta consideră că reprezentativa României are nevoie de mai mult timp împreună și speră ca lucrurile să se îmbunătățească înaintea preliminariilor pentru EURO 2028

„M-am bucurat foarte mult pentru băieți, pentru victoria cu Polonia. Mai mult de atât nu pot să zic pentru că nu sunt cu ei și nu sunt în măsură să analizez jocul. Am fost foarte bucuros după meciul cu Polonia, aseară trist. Toți prietenii mei de la echipa națională au fost supărați.

Avem nevoie de mai mult timp împreună și sper ca anul viitor să fie mai bine pentru că începem preliminariile pentru EURO 2028. Vom vedea ce echipe vor fi. Clar trebuie să câștigăm barajul, să rămânem în urna B. În legătură cu campania pentru EURO 2028, îmi aduc aminte că și pentru EURO 2024 tot din urna a treia am început.

Sunt momente asemănătoare. Și atunci am retrogradat din Liga Națiunilor, am început calificările din urna a treia, ca acum. Cert este că este nevoie de puțin timp, dar cred că echipa arată bine și cei care vom fi acolo și vom avea încredere în ceea ce spune Mister vom avea cu siguranță rezultate”, a încheiat Nicolae Stanciu.