Sport

Nicolae Stanciu, sabotat de echipa la care a scris istorie: „Nu m-a lăsat să plec!”. Interviu surprinzător în Gazzetta dello Sport

Nicolae Stanciu a vorbit într-un interviu pentru Gazzetta Dello Sport despre începuturile sale în fotbal, dar și despre parcursul carierei sale de până acum. Românul a surprins când a fost întrebat despre idolul său.
Daniel Işvanca
23.08.2025 | 10:55
Nicolae Stanciu sabotat de echipa la care a scris istorie Nu ma lasat sa plec Interviu surprinzator in Gazzetta dello Sport
SPECIAL FANATIK
Nicolae Stanciu, interviu de colecție în Gazzetta Dello Sport. Ce a spus despre idolul său în fotbal FOTO: Colaj Fanatik

Nicolae Stanciu a semnat în această vară cu italienii de la Genoa, după aproape doi ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Damac. Internaționalul român este gata de primul său sezon în Italia, având un moral excelent, după ce a marcat un gol de senzație în duelul cu Vicenza, din Cupa Italiei.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi nu a fost idolul lui Nicolae Stanciu

Transferat gratis de la Damac, Nicolae Stanciu se pregătește de debutul pe prima scenă a fotbalului italian. Ajuns la vârsta de 32 de ani, jucătorul cu 81 de selecții la echipa națională de fotbal a României a fost chestionat de cei de la Gazzetta Dello Sport, după debutul excelent în tricoul „grifonului genovez”.

În cadrul interviului, mijlocașul român a vorbit despre începuturile sale în fotbal și a surprins în momentul în care a fost întrebat cine este idolul său. Nu este nici Gică Hagi și nici alt fotbalist român. Idolul lui Stanciu este Ivica Olic, croatul care a cucerit Cupa UEFA cu CSKA Moscova și care a îmbrăcat tricoul celor de la Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT

Printre altele, căpitanul naționalei României a dezvăluit că Wuhan Three Towns, clubul căruia i-a adus singurul titlu de campion în China, nu l-a lăsat să plece la o altă echipă.

„Am debutat ca profesionist la 15 ani, iar Ivica la 16. M-am maturizat rapid. A pus întotdeauna interesele echipei înaintea lui și eu am făcut la fel. Eu nu joc pentru goluri sau pase decisive, doar echipa contează. (n r. despre decizia de a semna cu Genoa) Am vorbit cu cei ce purtaseră deja acest tricou. Drăgușin, Drăguș și Pușcaș au vorbit foarte bine despre echipă și club.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Această părere mi-a fost confirmată de Dennis Man și Răzvan Marin, foști jucători la Parma și Cagliari, care au fost adversari contra ‘grifonilor’ pe Luigi Ferraris. Toți mi-au spus cât de incredibilă este atmosfera, datorită uneia dintre cele mai pasionale galerii din Italia.

ADVERTISEMENT
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil...
Digisport.ro
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”

În China, după ce am câștigat titlul (n.r. cu Wuhan Three Towns), nu m-au lăsat să plec. Și, când a fost posibil, singura opțiune pentru mine atunci era Arabia Saudită. Întotdeauna poți crește în fotbal, vârsta nu contează. Cu Vieira învăț concepte pe care nu le-am dezvoltat niciodată cu antrenorii anteriori. Aici, însă, trebuie să-mi îmbunătățesc intensitatea antrenamentului. În Arabia Saudită, din cauza căldurii, ritmul este mai lent”, a declarat Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu, carieră impresionantă în afara României

Lansat în fotbalul profesionist de către cei de la Unirea Alba Iulia, Nicolae Stanciu a ajuns la FC Vaslui, acolo unde evoluțiile de senzație l-au convins pe Gigi Becali să îi plătească lui Adrian Porumboiu suma de un milion de euro. Nu a dezamăgit nici în tricoul roș-albaștrilor, iar după aproape trei ani, a plecat în schimbul a 11 milioane de euro în Belgia, la Anderlecht.

ADVERTISEMENT

A urmat apoi transferul la Sparta Praha, dar cehii nu au reușit să îl păstreze mai mult de un an. Al-Ahli a achitat imediat 11 milioane de euro pentru fotbalistul român, care a semnat la mai puțin de 6 luni distanță cu rivala acesteia, Slavia Praga. Loviturile libere au devenit o specialitate a casei, iar după ce a strâns amintiri frumoase alături de echipa sa, a făcut pasul către Asia și a semnat cu Wuhan Three Towns.

Mai puțin de un an și jumătate a stat Stanciu în China, dar a fost timp suficient pentru ca internaționalul român să își treacă în palmares un titlu de campion în Superliga Chinei, plus o Supercupă, chiar înainte de a face pasul la saudiții de la Damac.

  • 13 este numărul trofeelor câștigate de Nicolae Stanciu în cariera sa
Universitatea Craiova, principala favorită la titlu?! Meciul retur cu Başakşehir, decisiv pentru tot...
Fanatik
Universitatea Craiova, principala favorită la titlu?! Meciul retur cu Başakşehir, decisiv pentru tot sezonul: „Va fi greu cu ei în campionat”
Cum a transformat-o Ianis Zicu pe Farul! Clasamentul în care constănțenii împart poziția...
Fanatik
Cum a transformat-o Ianis Zicu pe Farul! Clasamentul în care constănțenii împart poziția de lider cu Dinamo
Bogdan Baratky, îngrijorat după Metaloglobus – Rapid 1-2: „Dacă Gâlcă nu va rezolva...
Fanatik
Bogdan Baratky, îngrijorat după Metaloglobus – Rapid 1-2: „Dacă Gâlcă nu va rezolva problema asta, se va reflecta cu siguranță și în rezultate”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Legendarul Roger Federer a ajuns lângă Ion Țiriac. Forbes face un anunț uluitor
iamsport.ro
Legendarul Roger Federer a ajuns lângă Ion Țiriac. Forbes face un anunț uluitor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!