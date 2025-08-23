Nicolae Stanciu, sabotat de echipa la care a scris istorie: „Nu m-a lăsat să plec!”. Interviu surprinzător în Gazzetta dello Sport

Nicolae Stanciu a semnat în această vară cu italienii de la Genoa, după aproape doi ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Damac. Internaționalul român este gata de primul său sezon în Italia, având un moral excelent, după ce .

ADVERTISEMENT

Gică Hagi nu a fost idolul lui Nicolae Stanciu

Transferat gratis de la Damac, Nicolae Stanciu se pregătește de debutul pe prima scenă a fotbalului italian. Ajuns la vârsta de 32 de ani, jucătorul cu 81 de selecții la echipa națională de fotbal a României a fost chestionat de cei de la Gazzetta Dello Sport, după .

În cadrul interviului, mijlocașul român a vorbit despre începuturile sale în fotbal și a surprins în momentul în care a fost întrebat cine este idolul său. Nu este nici Gică Hagi și nici alt fotbalist român. Idolul lui Stanciu este Ivica Olic, croatul care a cucerit Cupa UEFA cu CSKA Moscova și care a îmbrăcat tricoul celor de la Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT

Printre altele, căpitanul naționalei României a dezvăluit că Wuhan Three Towns, clubul căruia i-a adus singurul titlu de campion în China, nu l-a lăsat să plece la o altă echipă.

„Am debutat ca profesionist la 15 ani, iar Ivica la 16. M-am maturizat rapid. A pus întotdeauna interesele echipei înaintea lui și eu am făcut la fel. Eu nu joc pentru goluri sau pase decisive, doar echipa contează. (n r. despre decizia de a semna cu Genoa) Am vorbit cu cei ce purtaseră deja acest tricou. Drăgușin, Drăguș și Pușcaș au vorbit foarte bine despre echipă și club.

ADVERTISEMENT

Această părere mi-a fost confirmată de Dennis Man și Răzvan Marin, foști jucători la Parma și Cagliari, care au fost adversari contra ‘grifonilor’ pe Luigi Ferraris. Toți mi-au spus cât de incredibilă este atmosfera, datorită uneia dintre cele mai pasionale galerii din Italia.

ADVERTISEMENT

În China, după ce am câștigat titlul (n.r. cu Wuhan Three Towns), nu m-au lăsat să plec. Și, când a fost posibil, singura opțiune pentru mine atunci era Arabia Saudită. Întotdeauna poți crește în fotbal, vârsta nu contează. Cu Vieira învăț concepte pe care nu le-am dezvoltat niciodată cu antrenorii anteriori. Aici, însă, trebuie să-mi îmbunătățesc intensitatea antrenamentului. În Arabia Saudită, din cauza căldurii, ritmul este mai lent”, a declarat Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu, carieră impresionantă în afara României

Lansat în fotbalul profesionist de către cei de la Unirea Alba Iulia, Nicolae Stanciu a ajuns la FC Vaslui, acolo unde evoluțiile de senzație l-au convins pe Gigi Becali să îi plătească lui Adrian Porumboiu suma de un milion de euro. Nu a dezamăgit nici în tricoul roș-albaștrilor, iar după aproape trei ani, a plecat în schimbul a 11 milioane de euro în Belgia, la Anderlecht.

ADVERTISEMENT

A urmat apoi transferul la Sparta Praha, dar cehii nu au reușit să îl păstreze mai mult de un an. Al-Ahli a achitat imediat 11 milioane de euro pentru fotbalistul român, care a semnat la mai puțin de 6 luni distanță cu rivala acesteia, Slavia Praga. Loviturile libere au devenit o specialitate a casei, iar după ce a strâns amintiri frumoase alături de echipa sa, a făcut pasul către Asia și a semnat cu Wuhan Three Towns.

Mai puțin de un an și jumătate a stat Stanciu în China, dar a fost timp suficient pentru ca internaționalul român să își treacă în palmares un titlu de campion în Superliga Chinei, plus o Supercupă, chiar înainte de a face pasul la saudiții de la Damac.