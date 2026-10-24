Nicolae Stanciu se poate întoarce în România campion! Toate calculele după un meci nebun

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Dalian Yingbo, echipa lui Nicolae Stanciu, a învins, sâmbătă, 24 octombrie, liderul campionatului Chengdu Rongcheng, în penultima etapă a primei ligi chineze, 1-0. la singurul gol al meciului. din postura de campion al Chinei.

Victorie dramatică obținută de Nicolae Stanciu în China

Primele două clasate ale SuperLigii Chineze s-au întâlnit în penultima etapă. Deși liderul Chengdu Rongcheng a avut șansa de a-și securiza titlul de campioană, oportunitatea a fost irosită. Dalian Yingbo continuă cursa de a recupera diferența de puncte și a ”sufla” titlul de campioană.

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Chengdu Rongcheng a început partida mult mai decisă pe plan ofensiv. Liderul campionatului a obținut o lovitură de la 11 metri, după ce Nicolae Stanciu a faultat în careu. Totuși, Felipe Silva, executantul penalty-ului a ratat și scorul a rămas 0-0, rezultat care o făcea pe Chengdu noua campioană.

După pauză, Nicolae Stanciu și-a ”spălat păcatele” pentru faultul ce putea curma șansele la titlu. În minutul 66, Dalian Yingbo a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea liniei de tușă. Românul a centrat puternic, spre prima bară. Mamadou Traore a lovit balonul cu capul și a trimis spre colțul scurt, reușind să îl învingă pe Liu Dianzuo.

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Great assist, Nicusor Stanciu https://t.co/ZOX5jrU7ds — TheFootballZone (@football_t69515)

Replica lui Chengdu Rongcheng a venit spre finalul partidei. Hetao Hu a marcat, în minutul 90, declanșând sărbătoarea în tribunele arenei. Totuși, golul ce era sinonim cu încoronarea lui Chengdu drept noua campioană a Chinei a fost anulat. Fundașul a fost surprins în poziție de ofsaid. Gazdele nu și-au mai creat situații iminente de gol și au cedat toate cele 3 puncte lui Dalian Yingbo, oferindu-i din postura de campion.

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4 victorii consecutive a obținut echipa lui Dalian Yingbo

Ultima etapă se joacă cu titlul pe masă

Victoria obținută de echipa lui Nicolae Stanciu a relansat lupta la titlu. Cele două contracandidate la titlu sunt distanțate de numai 3 puncte în clasament. În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare în SuperLiga Chineză este numărul de puncte obținute în meciurile directe. Cum Dalian a învins pe Chengdu Rongcheng în ambele partide din acest sezon (2-0, 1-0), o victorie a echipei lui Stanciu în ultima etapă și o înfrângere a liderului ar însemna încoronarea lui Dalian drept noua campioană a Chinei.

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Scenariul este posibil, ținând cont că echipa românului are un adversar mult mai facil decât Chengdu. Dalian va întâlni, pe teren propriu, ocupanta locului 12 Tianjin Jinmen Tiger, în timp ce liderul se va deplasa pe terenul locului 4, Shandong Taishan. Ambele dueluri sunt programate pentru data de 8 noiembrie, la ora 9:30.