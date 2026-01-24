Sport

Nicolae Stanciu și-a anunțat următoarea echipă după despărțirea de Genoa lui Dan Șucu: „Abia aștept!”. Va fi coleg cu un fost golgheter din SuperLiga

Nicolae Stanciu s-a despărțit recent de Genoa lui Dan Șucu și și-a găsit deja o altă echipă! Internaționalul român i-a anunțat deja pe fani: „Abia aștept să vă cunosc!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.01.2026 | 21:06
Nicolae Stanciu și-a confirmat următoarea destinație. Foto: colaj Fanatik / Hepta
Nicolae Stanciu și-a găsit deja altă echipă, la scurt timp după ce s-a despărțit de Genoa lui Dan Șucu. Căpitanul naționalei României revine în China, acolo unde în trecut a mai avut o experiență, la Wuhan Three Towns FC.

Nicolae Stanciu revine în China după plecarea de la Genoa lui Dan Șucu

Acum, mijlocașul s-a înțeles cu Dalian Yingbo, echipă aflată în prezent pe locul 11 în Superliga chineză, cu 36 de puncte, la 15 puncte distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de Meizhou Hakka. Mutarea a fost deja confirmată de către presa de sport din China. În plus, potrivit jurnaliștilor de la sohu.com, chiar Stanciu a făcut în mod public un anunț în acest sens.

Concret, românul a avut o discuție filmată cu fiul patronului de la noua sa echipă, Wang Yingxiong, iar acesta din urmă a făcut public totul ulterior. În convorbirea respectivă, Nicolae Stanciu chiar a ținut să le transmită un mesaj mai mult decât elocvent fanilor lui Dalian Yingbo: „Fani din Dalian, ajung foarte curând. Abia aștept să vă cunosc”. 

Nicolae Stanciu transfer China
Sursă foto: sohu.com

 

Pe Stanciu îl așteaptă un salariu colosal la Dalian, unde va fi coechipier cu un fost golgheter din SuperLiga

Așadar, se poate spune că această mutare este deja rezolvată în totalitate, iar anunțul oficial în acest sens reprezintă doar o chestiune de timp. Conform sursei citate anterior, Stanciu este așteptat să ajungă la Dalian în cursul zilei de duminică, 25 ianuarie. Astfel, din acel moment nu ar mai rămâne decât ca el să semneze contractul și să fie prezentat oficial. Astfel, va deveni coechipier cu Cephas Malele, fostul golgheter de la FC Argeș, vehiculat la un moment dat destul de intens la FCSB, doar că Gigi Becali a negat la acel moment varianta. De asemenea, în România el a mai jucat și pentru CFR Cluj.

Din primele informații, s-ar părea că urmează ca românul să semneze o înțelegere pe un an, cu posibilitate de prelungire pe încă unul. Mutarea se va realiza din postura de liber de contract din perspectiva jucătorului. El a ajuns la un acord cu Genoa pentru o reziliere amiabilă, după ce s-a ajuns în situația ca el să nu mai facă parte din planurile antrenorului Daniele De Rossi. De asemenea, când vine vorba despre salariul fotbalistului la noua formație, în China se vehiculează în prezent o sumă cuprinsă între 1.5 și două milioane de euro pe an.

Nicolae Stanciu a bifat două sezoane în China, la Wuhan Three Towns FC, după cum s-a notat anterior. Alături de această echipă internaționalul român a reușit să câștige un titlu de campion. Bineînțeles că această experiență ar trebui în principiu să îl ajute să se acomodeze mai rapid la noua echipă. Astfel, de acum rămâne de văzut în ce proporție se va întâmpla acest lucru și în ce măsură Stanciu va reuși să îi ajute pe cei de la Dalian Yingbo să își îndeplinească obiectivele.

