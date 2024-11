Nicolae Stanciu și-a exprimat nemulțumirea după verdictul UEFA în cazul meciului cu Kosovo: “De ce jucăm împotriva lor? Amenda trebuia să fie de milioane”

și rămâne neînvinsă pe toată durata campaniei din 2024 a Ligii Națiunilor. Problema este alta: tricolorii vor avea de disputat un meci fără spectatori și Federația va fi nevoită să achite amenzi de până la 128.000 de euro din cauza scandărilor. Nicolae Stanciu este parțial nemulțumit de acest verdict.

Nicolae Stanciu, nemulțumit de sancțiunile primite de la UEFA după meciul cu Kosovo: “De ce jucăm contra lor? Nu suntem singurii din Europa!”

Căpitanul tricolorilor, Nicolae Stanciu, se aștepta ca decizia comisarilor UEFA să fie aceea de a câștiga partida contra kosovarilor “la masa verde”. Însă, fotbalistul legitimat la Damac nu înțelege contextul geopolitic, în care România este nevoită să joace contra unui stat pe care nu-l recunoaște.

“(n.r. – Aveai vreo emoţie că nu vom câştiga meciul cu Kosovo?) Nu, din moment ce arbitrul ne-a chemat pe teren şi a fluierat finalul jocului, nu era nicio emoţie.

Tensiune la meciurile cu ei a fost mereu, ştiam lucrul ăsta. Am încercat să ne păstrăm calmul. Ştiam că la şedinţa dinaintea meciului au întrebat mult despre condiţiile în care se va opri meciul. Pe ei îi interesa mai mult meciul ăsta. Ei voiau 3-0 ca să spere la primul loc.

Noi chiar ne-am pus întrebarea şi vorbeam între noi… ştiam că sunt câteva ţări în Europa care nu pot juca una împotriva alteia. Am întrebat: de ce noi putem să jucăm contra lor?

Nu suntem singura ţară din Europa care nu îi recunoaşte. Asta înseamnă că ar urma să joace împotriva unui număr mic de echipe”, a declarat Nicolae Stanciu, pentru cei de la .

“Amenda lor trebuia să fie de milioane pentru meciul din tur!”

Cu toate acestea, Stanciu mai este supărat pe cei de la UEFA și pentru că nu i-au sancționat mai aspru pe jucătorii kosovari și pe membrii federației de la Priștina, pentru scandările rasiste venite la adresa fotbaliștilor români în meciul tur.

“Din ce am înţeles că se opresc meciurile doar pentru rasism. În Kosovo am fi putut (n.r. – să părăsească terenul). Am luat amendă pentru huiduirea imnului… la meciul tur ei trebuiau să ia amendă de milioane pentru ce s-a întâmplat în timpul imnului!

Noi încercam să jucăm pe teren, nu era prima dată când cineva scanda: ‘Ţiganii, ţiganii’. Nu avem nevoie de lucruri de genul. Noi am răspuns pe teren, i-am bătut cu 3-0 şi a fost perfect“, a mai spus căpitanul naționalei României.

Stanciu a ieșit accidentat de pe teren în partida cu Kosovo, de la București

O veste proastă pentru tricolorii lui Mircea Lucescu a venit chiar în timpul partidei cu Kosovo, de pe Arena Națională. , în care fotbalistul kosovar l-a călcat involuntar pe picior pe decarul român.

Stanciu a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale, ca apoi la pauză să fie transportat la spital din cauza gravității accidentării. Fotbalistul celor de la Damac a dezvăluit cum se simte în acest moment.

“Sunt acasă, am început să merg puțin, dar nu mă las cu toată greutatea pe picior. Am avut un noroc mare după ce am vorbit cu doctorul. Plaga deschisă este între metatarsiene și putea să fie mult mai rău. Nu știu cât aș fi stat în acest caz, dar nici n-am vrut să aflu.

Muriqi m-a călcat, da. Nu cred că a avut vreo intenție, și-a cerut scuze. Și-a dat seama că m-a călcat destul de rău. A fost cel mai ok dintre jucătorii lui Kosovo. M-am ridicat pentru că aveau contraatac, s-a oprit meciul la un minut sau două, cu Niță, acolo am văzut că aveam gheata roșie și îmi ieșea sânge din picior.

Atunci nu m-am speriat, în vestiar m-am speriat când am dat gheata jos și a țâșnit sângele. Am avut piciorul amorțit puțin, nu simțeam foarte tare. E bine că am câștigat și că am terminat grupa cu punctaj maxim.”