Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa! Unde se transferă jucătorul român

ADVERTISEMENT

a semnat în vară cu Genoa, formație patronată de Dan Șucu, și se spera că se va adapta repede și va aduce un plus pentru echipă, lucru care însă nu s-a întâmplat și asta a dus la o despărțire prematură.

Stanciu pleacă de la Genoa după doar 6 luni

La 19 ianuarie 2026, Genoa CFC și mijlocașul Nicolae Stanciu au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului care îi lega până în vara lui 2027. Decizia a fost confirmată de sursele clubului și de , punând capăt unei aventuri care a durat doar șase luni în Liguria. Stanciu a strâns, în total, doar șapte apariții între campionat și Cupa Italiei, marcând un singur gol.

ADVERTISEMENT

Transferat liber de contract după experiența cu Damac FC, internaționalul român nu a reușit să se impună în primul 11 al Grifonilor, sub doi antrenori diferiți. Un aspect important ce l-a împiedicat pe român să se adapteze la Genoa a fost și cel al problemelor de sănătate care l-au ținut în afara gazonului multe săptămâni.

Unde ar urma să se transfere Stanciu după despărțirea de Genoa

nu va sta mult timp fără echipă, jucătorul român fiind pe lista chinezilor de la Dalian Yingbo, formație cu care pare că s-a înțeles verbal, conform informațiilor apărute în presă. Acesta va semna un contract pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

ADVERTISEMENT

Jucătorul român a fost dorit și de cei de la Rapid, echipă patronată tot de Dan Șucu, însă oficialii clubului bucureștean au recunoscut că mutarea are șanse mici de reușită pentru că salariul fotbalistului este unul imposibil de plătit în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Milan, momentul în care totul s-a rupt pentru Stanciu?

Evoluțiile puține ale lui Nicolae Stanciu au însemnat că acesta nu a putut să-și arate utilitatea, însă și când a trebuit să o facă, acesta a fost neinspirat. Cel mai bun exemplu este meciul cu AC Milan, de pe San Siro, când cei de la Genoa au avut penalty la ultima fază.

Stanciu și-a asumat responsabilitatea execuției, dar a dat peste poartă și a costat-o practic pe echipa sa 2 puncte în urma neinspirației sale. Chiar dacă în public De Rossi i-a luat apărarea, cel mai probabil acest moment a contat enorm și a dus la despărțirea de echipa italiană.