Nicolae Stanciu și-a semnat sentința la Genoa! Românul a avut victoria în gheată cu AC Milan, dar a ratat uluitor din penalty la ultima fază. Cum a reacționat antrenorul De Rossi. Video

Pasa proastă a lui Nicolae Stanciu pare fără sfârșit. Internaționalul român a ratat incredibil un penalty în minutul 90+8 în AC Milan – Genoa și a refuzat astfel cele trei puncte pentru formația patronată de Dan Șucu.

Partida dintre AC Milan și Genoa s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Nicolae Stanciu putea aduce toate cele trei puncte formației patronate de Dan Șucu, însă mijlocașul român a ratat uluitor o lovitură de pedeapsă.

Internaționalul român a fost trimis de Daniele De Rossi pe teren în minutul 83. La doar 15 minute distanță, în minutul 90+8, , iar Stanciu a fost cel desemnat să execute.

, iar până și experimentatul Nicolae Stanciu a clacat. Aflat în fața lui Maignan, mijlocașul român a avut o execuție execrabilă, iar mingea a zburat mult peste poarta lui AC Milan. La scurt timp, arbitrul a fluierat pentru finalul meciului.

Stanciu with one of the most useless penalty I have ever seen 😔 — Prince 👑 (@Princeutd1P)

Cum a reacționat Daniele De Rossi la penalty-ul ratat de Stanciu

Meciul dintre AC Milan și Genoa s-a terminat la scurt timp după ce Nicolae Stanciu a ratat penalty-ul. Vizibil afectat, internaționalul român a fost consolat de toți colegii săi, dar și de antrenorul Daniele De Rossi.

Mai exact, Daniele De Rossi s-a dus direct la Nicolae Stanciu după ce Maurizio Mariani a pus capăt partidei. Tehnicianul de la Genoa l-a luat în brațe și l-a îmbărbătat pe mijlocașul român.

Totuși, dezamăgirea persistă după ce Stanciu a avut golul de trei puncte în gheata sa. O victorie cu AC Milan ar fi însemnat enorm pentru Genoa, formația patronată de Dan Șucu având nevoie ca de aer de rezultate pozitive pentru a scăpa de zona roșie din clasament.

De cât timp nu mai jucase Stanciu în Seria A

Ultimul meci în care Nicolae Stanciu a evoluat în Seria A, până la cel cu Milan, data din 29 septembrie 2025. La acea dată Genoa era învinsă la scor de neprezentare de Lazio pe teren propriu.

La mai bine de 3 luni distanță, Nicolae Stanciu a avut ocazia să câștige încrederea antrenorului, asta în contextul în care se vorbește foarte mult despre un posibil transfer, însă mijlocașul nu a reușit să aducă victoria de la punctul cu var.

7 meciuri și un gol a adunat Nicolae Stanciu la Genoa

2 milioane de euro este cota mijlocașului român

Cum arată clasamentul din Seria A după AC Milan – Genoa 1-1

În urma remizei, AC Milan rămâne pe treapta secundă în Seria A, cu 39 de puncte acumulate, însă Cristi Chivu profită de acest pas greșit și Inter se distanțează la 3 lungimi în fruntea ierarhiei. De cealaltă parte, Genoa ajunge la borna de 16 puncte și are doar 3 puncte peste ultima echipă ce ocupă loc de retrogradare directă, Verona.