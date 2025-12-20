Nicolae Stanciu și George Pușcaș la Rapid!? Costel Gâlcă a dat răspunsul înainte de derby-ul cu FCSB: „Mi-aș dori întăriri!”

ADVERTISEMENT

Duminică seară, FCSB și Rapid se vor duela pe Arena Națională, în Superliga României. Se anunță un derby extrem de interesant. Giuleștenii ar putea încheia anul 2025 pe primul loc în clasament, în cazul unui succes. Costel Gâlcă, antrenorul echipei, speră ca elevii săi să facă un joc perfect împotriva rivalilor din Capitală.

Giuleștenii vor cu orice preț victoria din meciul cu rivalii de la FCSB

Roș-albaștrii și-au ridicat nivelul în ultima perioadă și vor să se apropie și mai mult de locurile care garantează calificarea în play-off-ul Superligii, iar un eventual succes împotriva rivalilor ar ridica și mai mult starea de spirit din tabăra echipei.

De cealaltă parte, Echipa lui Costel Gâlcă a fost cea mai constantă formație din Superliga României, însă în ultimele trei meciuri a suferit două înfrângeri și o remiză, semn că este nevoie de un declic.

Costel Gâlcă cere transferuri înainte de duelul cu FCSB!

Costel Gâlcă, antrenorul echipei din Giulești, care în trecut a stat și pe banca celor de la FCSB, vrea să vadă atitudine din partea elevilor săi. Tehnicianul Rapidului se așteaptă la un nou meci complicat, însă crede că echipa sa are toate atuurile pentru a obține cele trei puncte. Acesta a dat de înțeles că așteaptă câteva transferuri în iarnă.

„Este ultimul meci al anului. Este foarte important pentru noi, este un derby. Venim după niște jocuri mai puțin bune și suntem datori în fața fanilor. Sper să scoatem un rezultat pozitiv. Acest meci nu este un test. Cam știm ce vrem, cunoaștem toți jucătorii. Este un test în fiecare zi pentru ei. Pentru noi este important să avem rezultate pozitive. Vom vedea după ce se întâmplă și cu celelalte echipe. Este ultima impresie din acest an. Mai sunt meciuri de jucat, dar este important să avem un joc bun. Ne dorim ca anul viitor să creștem ca echipă.

FCSB are un lot valoros, chiar dacă le-au lipsit mulți jucători. Au reușit să facă meciuri bune. Avem nevoie de un arbitru cu experiență. Mă bucur că a fost delegat domnul Kovacs. Pentru noi este important că suporterii noștri, anul acesta, au venit în deplasări în număr mare. Trebuie să îi răsplătim cu un rezultat pozitiv. A fost un an foarte bun. Bîrligea este un jucător important, dar să nu uităm că vine după o accidentare

Îmi doresc jucători. Sper să putem aduce jucători în această iarnă pentru a ne bate pentru obiective. Mi-aș dori întăriri pe mai multe poziții. La mijloc aș vrea doi jucători și doi atacanți mi-aș dori. Poate și o extremă, sunt mai multe poziții. Doar în centrul apărării cred că suntem acoperiți. George Pușcaș este un jucător foarte bun, însă salariul pe care îl cere este imposibil de oferit. Știu că nu este ușor să schimbi o echipă atât de repede. Ca să fim competitivi, avem nevoie de jucători. Vom vedea. Nicolae Stanciu este un jucător valoros. Are nevoie să joace. Este foarte greu să vină în acest moment la Rapid. Chiar dacă va pleca de la Genoa, cred că o va face tot la o echipă din Italia”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.