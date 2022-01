Nicolae Stanciu, mărturie surprinzătoare după transferul de la Slavia Praga în China: „Nu a fost decizia mea!”

Mijlocașul ofensiv a vorbit despre plecarea de la Slavia Praga încă de la începutul anului și a recunoscut că își mai găsește greu motivația, după ce a câștigat totul în Cehia.

Deși nu își dorea să plece, clubul a luat decizia să îl vândă pe Nicolae Stanciu în China pentru a-și acoperi bugetul și să rezolve problemele financiare.

Nicolae Stanciu a recunoscut că nu va mai continua la Slavia Praga

Nicolae Stanciu și-a anunțat despărțirea de Slavia Praga pe pagina lui oficială de Instagram și a precizat că nu a fost decizia lui să meargă în China, unde se va lupta pentru retrogradare.

ADVERTISEMENT

„Cu tristețe vă anunț că plec de la Slavia. Nu a fost decizia mea, clubul avea nevoie de finanțe, așa că am convenit că cel mai bun lucru ar fi să merg mai departe. Slavia va rămâne întotdeauna în inima mea. La revedere!”.

Nicolae Stanciu este evaluat conform transfermarkt la 8 milioane de euro și are unul dintre cele mai mari salarii din campionatul Cehiei. La Slavia Praga a jucat 112 meciuri și a reușit 26 de goluri, 28 de pase decisive.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu va juca în orașul unde a izbucnit pandemia de COVID-19, Wuhan

Nicolae Stanciu va merge în China la Wuhan, o echipă care se zbate pentru evitarea retrogradării, iar prezența la echipa națională ar putea fi pusă semnul întrebării.

Stanciu nu credea la începutul anului că și spunea că mai are contract un an și jumătate: „Am câștigat tot ce era de câștigat. Mai am un an și jumătate de contract. Chiar nu știu ce o să se întâmple, știu doar că cei de aici mă apreciază, antrenorul mă place. Nu știu ce se va întâmpla dacă voi primi vreo ofertă.

ADVERTISEMENT

La fel s-a întâmplat și în vară când am avut o ofertă de a pleca, dar antrenorul a decis să nu mă lase să plec. Nu depinde de mine, eu mă simt foarte bine aici. Dacă o să rămân, și sunt sigur că o să rămân până la vară, voi face totul să câștigăm un nou campionat”.

Câți bani va încasa Slavia Praga pentru transferul lui Nicolae Stanciu

pentru transferul lui Nicolae Stanciu la Wuhan: „Până acum, Slavia a refuzat să renunțe la Stanciu, dar acum e puțin probabil ca românul să fie păstrat. Rămân anumite formalități pentru transfer, iar jucătorul va trebui să efecuteze vizita medicală. Dacă nu există probleme neașteptate, va semna până în week-end”, au scris jurnaliștii cehi de la .

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a mai fost dorit și de alte echipe și a fost aproape să evolueze în Statele Unite ale Americii (MLS), unde era dorit de FC Dallas.

Stanciu a mai fost și pe lista lui Galatasaray și Trabzonspor, însă ofertele turcilor nu depășeau patru milioane de euro.