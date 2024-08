Nicolae Stanciu știe cum poate trece FCSB de Sparta Praga în Champions League: „Am încredere în ei! La Steaua sunt cei mai buni jucători din țară”

în turul trei preliminar din UEFA Champions League. Istoria este de partea „roș-albaștrilor”, în sezonul 2016/2017 având loc același duel, în aceeași fază a competiției, moment în care Nicolae Stanciu ieșea la rampă și o califica pe Campioana României în play-off-ul Ligii Campionilor.

Nicolae Stanciu prefațează „dubla” cu Sparta Praga din Champions League: „Suporterii vor face diferența”

FCSB a trecut deja de două tururi preliminare în Liga Campionilor, „roș-albaștrii” eliminându-le pe rând pe Virtus și Maccabi Tel Aviv. Echipa antrenată de Elias Charalambous are nevoie să se impună în „dubla” cu Sparta Praga, din turul trei preliminar, pentru a putea spera la o revenire în grupele celei mai importante competiții după o pauză de 10 ani.

În sezonul 2016/2017 duelul FCSB – Sparta Praga se petrecea în aceeași fază a competiției, căpitanul României, Nicolae Stanciu, reușind să o califice pe Campiona României în play-off-ul competiției, unde erau eliminați în cele din urmă de Manchester City.

La 8 ani distanță, Nicolae Stanciu, trecut între timp pe la Sparta Praga și Slavia Praga în campionatul ceh, e de părere că FCSB are șanse la calificare și mizează pe aportul fanilor români.

„Cred că jucătorii de azi trebuie să fie, în primul rând, conștienți de valoarea lor. Sunt campionii României, joacă la cea mai bună echipă din România, trebuie să fie încrezători în forțele lor și în cei din jurul lor. Eu am încredere în ei! În plus, ca și în 2016, Steaua (n.r. FCSB) e considerată outsider înaintea acestei duble. Iar de aici cred că poate să se gestioneze un avantaj în favoarea noastră.

În mod cert, atmosfera pe care fanii Stelei o vor face la București va depăși cu mult, cu mult, cea pe care o vom vedea pe Letna Stadion! Și îți spun că fanii Spartei sunt clar și sub cei ai Slaviei din acest punct de vedere”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit .

„Am încredere că pot elimina Sparta Praga”

Căpitanul e de părere că FCSB are jucători valoroși și că e încrezător că fosta sa echipă poate elimina Sparta Praga în turul trei preliminar UEFA Champions League și să ajungă în playoff.

„Și atunci, ca și acum, la Steaua sunt cei mai buni jucători din țară. Așa că pun egalitate între echipa din 2016 și cea de azi. Nu cred că îi lipsește nimic formației de azi, am încredere că pot elimina Sparta Praga la fel cum am făcut-o și noi.

(n.r e mai bună Sparta Praga din 2016?)Deși e greu de spus, după numele care erau în echipa lor de atunci, după faptul că mulți dintre acei jucători sunt considerați acum legende de către club… În dreptul celor de azi stau trofeele pe care au reușit să le câștige și, consider eu, o imagine mai bună. Una peste alta, aș zice că echipa din 2016 are un plus, Sparta Praga de atunci față de cea de-acum”, a completat Nicolae Stanciu.