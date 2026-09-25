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Cei de la U Cluj au reacționat după ce oficialii de la FCSB, (68 de ani) și (61 de ani), au anunțat de mai multe ori în ultimele zile că își doresc să îl „deturneze” pe Nicolae Stanciu (33 de ani) din drumul spre „șepcile roșii” și să îl readucă pe mijlocaș la echipa roș-albastră.

U Cluj, prima reacție după ce FCSB a confirmat că încearcă să îl deturneze pe Nicolae Stanciu

De asemenea, și noul antrenor Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a arătat mai mult decât deschis vizavi de un astfel de scenariu, bineînțeles în condițiile în care a lucrat excelent cu internaționalul român în primul său mandat pe banca tehnică a celor de la FCSB. În replică, Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a transmis că, în viziunea sa, cel mai bine ar fi să nu discute prea mult despre acest subiect în acest moment.

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El consideră că Stanciu are nevoie în această perioadă să fie concentrat în totalitate pe ce are de făcut la echipa națională, în mod evident în contextul celor patru meciuri din Liga Națiunilor. Iar ulterior fotbalistul va avea parte de timpul necesar pentru a lua o decizie în ceea ce privește viitorul său.

Ce a spus președintele Radu Constantea

În prezent, Nicolae Stanciu este în continuare legitimat în China, la Dalian Yingbo, dar campionatul de acolo urmează să se încheie în luna noiembrie și acesta este motivul pentru care mijlocașul ia în calcul o revenire în România în această iarnă. „Nu știu, sincer îmi e greu să-mi dau cu părerea (n.r. ce va alege Nicolae Stanciu). Eu spun că cel mai bine este să-l lăsăm pe Nicolae Stanciu să se concentreze pe cele 4 meciuri de la națională, apoi vom vedea ce va decide.

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Cam atât. E cel mai important asta, mai mult decât să se discute în fiecare zi despre transferul său. Pentru noi este clar, sunt importante aceste meciuri, după vom avea timp de discuții. Momentan, noi nu mai avem nimic de adăugat”, , potrivit