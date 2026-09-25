Sport

FCSB insistă pentru Nicolae Stanciu. Reacția celor de la U Cluj: „Mai bine îl lăsăm”

Prima reacție dinspre U Cluj după ce FCSB a anunțat de mai multe ori că îl vrea pe Nicolae Stanciu. Ce spune președintele Radu Constantea: „Pentru noi este clar”.
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.09.2026 | 18:45
FCSB insista pentru Nicolae Stanciu Reactia celor de la U Cluj Mai bine il lasam
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FCSB insistă pentru Nicolae Stanciu. Reacția celor de la U Cluj. Foto: Sport Pictures
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Cei de la U Cluj au reacționat după ce oficialii de la FCSB, în frunte cu patronul Gigi Becali (68 de ani) și președintele Consiliului de Administrație Mihai Stoica (61 de ani), au anunțat de mai multe ori în ultimele zile că își doresc să îl „deturneze” pe Nicolae Stanciu (33 de ani) din drumul spre „șepcile roșii” și să îl readucă pe mijlocaș la echipa roș-albastră.

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De asemenea, și noul antrenor Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a arătat mai mult decât deschis vizavi de un astfel de scenariu, bineînțeles în condițiile în care a lucrat excelent cu internaționalul român în primul său mandat pe banca tehnică a celor de la FCSB. În replică, Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a transmis că, în viziunea sa, cel mai bine ar fi să nu discute prea mult despre acest subiect în acest moment.

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El consideră că Stanciu are nevoie în această perioadă să fie concentrat în totalitate pe ce are de făcut la echipa națională, în mod evident în contextul celor patru meciuri din Liga Națiunilor. Iar ulterior fotbalistul va avea parte de timpul necesar pentru a lua o decizie în ceea ce privește viitorul său.

Ce a spus președintele Radu Constantea

În prezent, Nicolae Stanciu este în continuare legitimat în China, la Dalian Yingbo, dar campionatul de acolo urmează să se încheie în luna noiembrie și acesta este motivul pentru care mijlocașul ia în calcul o revenire în România în această iarnă. „Nu știu, sincer îmi e greu să-mi dau cu părerea (n.r. ce va alege Nicolae Stanciu). Eu spun că cel mai bine este să-l lăsăm pe Nicolae Stanciu să se concentreze pe cele 4 meciuri de la națională, apoi vom vedea ce va decide.

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Cam atât. E cel mai important asta, mai mult decât să se discute în fiecare zi despre transferul său. Pentru noi este clar, sunt importante aceste meciuri, după vom avea timp de discuții. Momentan, noi nu mai avem nimic de adăugat”, a spus Radu Constantea, potrivit digisport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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