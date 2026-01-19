Sport

„Nicolae Stanciu, subiect închis la echipa națională!”. Giovanni Becali știe de ce românul nu a reușit la Genoa

Giovanni Becali știe de ce Nicolae Stanciu nu a reușit să se impună la Genoa. Ce spune impresarul despre transferul în China al căpitanului echipei naționale.
Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutele de prelungiri în AC Milan – Genoa, iar zilele sale sunt numărate la clubul din Italia. Mijlocașul este aproape de un transfer în China, iar Giovanni Becali a expus de ce căpitanul naționalei nu a reușit să se impună la echipa patronată de Dan Șucu.

Giovanni Becali știe de ce Nicolae Stanciu nu a reușit la Genoa

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali a explicat că antrenorul Daniele De Rossi a greșit când l-a nominalizat pe Nicolae Stanciu să execute penalty-ul în meciul AC Milan – Genoa. Impresarul consideră că ratarea românului l-a pus într-o situație delicată pe Dan Șucu, astfel că despărțirea sa de „grifoni” pare iminentă.

„Eu, la penalty-ul ratat, nu cred că a greșit Stanciu, ci antrenorul De Rossi. A greșit antrenorul, Stanciu era un jucător care nu jucase, avea moralul praf și tu îl pui să bată penalty? L-ai dus la o tensiune maximă! Eu îl văd, Stanciu se duce de fiecare dată drept la penalty, dar acum s-a dus… Se vedea că vrea să dea tare, ca să îl învingă pe portar cu un gol sub bară. A trecut puțin peste bară, cred că a și mângâiat-o.

L-a nenorocit atunci pe Șucu… Bine, se salvează Genoa! Nu știu dacă l-a adus Șucu, au spus și scouterii. A simțit o rușine Șucu atunci. Colegii s-au dus, l-au mângâiat toți după meci. De Rossi, după părerea mea, a greșit acolo”, a declarat Giovanni Becali.

De ce va pleca Nicolae Stanciu de la Genoa

Giovanni Becali e de părere că e o mutare inspirată pentru Nicolae Stanciu dacă va ajunge în China, pentru că ar fi fost rezervă în continuare dacă ar fi rămas la Genoa. Totodată, impresarul consideră faptul că Rapid a fost inspirată prin tratativele cu Olimpiu Moruțan, fotbalistul legitimat la Aris Salonic având o vârstă mult mai bună pentru performanță.

„Stanciu, dacă nu pleca acum, rămânea rezervă. Așa clubul a și recuperat niște bani de la chinezi. Are 32 de ani, din cauza asta domnul Angelescu s-a îndreptat către Moruțan. În primul rând, Moruțan are 26 de ani. În al doilea rând, Stanciu câștigă 1,4 milioane de euro la Genoa, pe când Moruțan câștiga banii ăștia în doi ani și jumătate. Una e să ai 32 de ani, alta 26 de ani.

Cred că domnul Șucu a fost de acord să plece Stanciu de la Genoa. Dacă nu voia să plece Stanciu, nu pleca. Greșeala a fost a lui De Rossi, trebuia să bată căpitanul. Următorul meci a câștigat Genoa, dar cu cele două puncte stătea mult mai bine”, a adăugat Giovanni Becali.

Nicolae Stanciu, out de la echipa națională

În încheiere, impresarul a transmis că Nicolae Stanciu a fost extraordinar pentru echipa națională, însă ultimele evoluții nu îl recomandă pentru o convocare la barajul cu Turcia.

„Nici el nu mai e Stanciu care a fost. A fost un jucător extraordinar pentru naționala noastră. Acum, din păcate, nu mai poate. (n.r. – Tu l-ai mai chema pe Stanciu la națională?) Nu! În situația în care este acum, nu”, a conchis Giovanni Becali.

  • 2 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 7 meciuri și un gol a adunat mijlocașul la Genoa

Giovanni Becali, toate detaliile despre situația lui Nicolae Stanciu

