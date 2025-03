Nicolae Stanciu sună adunarea înainte de România – Bosnia: „Ştim importanţa lui şi ce moral îţi oferă”

România va începe luna aceasta campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu vor înfrunta Bosnia și Herțegovina, respectiv San Marino, iar primul joc va avea loc pe Arena Națională, în fața unui stadion plin.

Nicolae Stanciu știe cât de important este meciul cu Bosnia și Herțegovina

Mircea Lucescu a anunțat sâmbătă pentru dubla cu Bosnia și Herțegovina, respectiv San Marino, iar tehnicianul 79 de ani a venit cu multe surprize, de la convocarea lui Dennis Politic la .

Nicolae Stanciu a vorbit despre cele două jocuri pe care tricolorii le vor disputa în luna martie și a subliniat cât de important va fi meciul cu Bosnia, care .

„Sper să continuăm ceea ce am creat în ultimii doi ani. Cred că am ajuns să jucăm şi mai bine decât am făcut-o în preliminariile de la EURO, chiar şi la meciurile de la EURO. Jocul nostru a arătat mult mai bine în Liga Naţiunilor şi sperăm să continuăm tot aşa.

Meciul pe care l-am jucat cu ei a fost în 2022, s-au schimbat mulţi jucători la ei, dar şi la noi. Fiind şi primul meci, este cel mai important al campaniei. Ştim importanţa lui şi ce moral îţi oferă o primă victorie chiar în primul meci pentru calificări.

Avem nevoie de cele 3 puncte pentru că toţi ne dorim să mergem la Mondial”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit .

Lotul de jucători pentru dubla cu Bosnia și San Marino

Portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);

Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).

Cum arată programul României în Grupa H