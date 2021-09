Nicolae Stanciu trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Liechtenstein: „O să avem probleme!”. Video

România a debutat perfect în luna septembrie. , cu Islanda, scor 2-0. În ciuda faptului că naționala antrerantă de Mirel Rădoi are moralul ridicat, Nicușor Stanicu a ținut să tragă un semnal de alarmă.

Nicolae Stanciu: „O să avem probleme dacă nu intrăm concentrați!”

Nicolae Stanciu a avertizat înaintea meciului cu Liechetenstein că dacă naționala României nu va reuși să crească nivelul de concentrare, vor putea apărea problemele.

„Ne-a descătușat puțin, aveam nevoie de cele trei puncte din Islanda. Va fi din ce în ce mai bine.

Chiar dacă toată lumea crede că o să avem meci ușor cu Liechtenstein, dacă nu intrăm concentrați, o să avem probleme” , a declarat mijlocașul celor de la Slavia Praga

Nicolae Stanciu, înainte de România – Liechtenstein: „Este o onoare să joc la echipa națională”

Nicolae Stanciu a mai declarat că este fericit să joace pentru echipa națională și speră să continue forma bună pe care a aratat-o în meciul cu Islanda.

„Am reușit să facem primul pas în Islanda, acum ne gândim la următorul meci, unde este obligatoriu să câștigăm. Mă simt bine mereu la echipa națională, indiferent de poziția pe care o ocup pe teren.

Joc unde are Mister nevoie de mine. M-am simțit bine în sistemul pe care l-a folosit, mă bucur că antrenorul de la Slavia m-a înțeles și m-a lăsat să vin mai repede la echipa națională. Când ai jucători ca Nedelcu și Marin care îți asigură spatele, e mult mai ușor să jucăm.

Va fi un moment special, e primul meci după mult timp cu spectatori, sper să vină în număr cât mai mare, să ne susțină.

E o onoare pentru mine să vin la echipa națională. Vin constant de cinci-șase ani de zile, mă bucur să îi pot ajuta pe cei tineri cu câte un sfat”, a mai declarat acesta la conferința de presă dinaintea meciului cu Liechtenstein, programat duminică seara pe Arena Națională.

România, lăudată după victoria cu Islanda

din duelul cu Islanda, spunând că a contat enorm pentru moralul jucătorilor:

„Nu trebuie să uităm că n-am mai câștigat de câteva meciuri. Rezultatul ne dă încredere și trebuie să profităm.

Am câștigat pentru că am meritat, am jucat mai bine, am fost mai orgnizați. Islanda a fost de un 5 jumate, iar România de un 6 jumătate, eu sunt mai exigent.

Și noi am mai avut câteva situații. Am început din nou să speculăm jocul bun pe contraatac și ăsta e un lucru bun. Mi-a plăcut că am avut joc rapid, că am avut mijlocași centrali”, a declarat Gabi Balint.