Nicolae Stanciu, transfer-bombă în SuperLiga? Căpitanul României se află pe lista liderului

Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, este dorit insistent în Superliga. Revenirea în țară ar putea fi o variantă. Ce echipă se interesează de situația sa.
Alex Bodnariu
14.04.2026 | 14:32
Nicolae Stanciu, revenire în Superliga!? Ce echipă îl vrea pe căpitanul naționalei României
U Cluj a devenit marea favorită la câștigarea Superligii României după 4-0 cu principala contracandidată, Universitatea Craiova. „Studenții” se gândesc deja la grupele cupelor europene, iar conducerea betonează terenul pentru sezonul viitor. Din informațiile FANATIK, oficialii clubului de pe malul Someșului vor să îl convingă pe Nicolae Stanciu să revină în România.

Nicolae Stanciu, transfer la U Cluj?! Ardelenii vor să dea lovitura anului

Căpitanul naționalei României a semnat în iarnă cu chinezii de la Dalian Yingbo, după o experiență nefastă în Italia, la Genoa. Nicolae Stanciu este extrem de apreciat în Asia, însă este departe de România și ar vrea, pe final de carieră, să stea alături de familia sa.

În ultimii doi ani s-a discutat despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să revină în Superliga României. Mijlocașul central a fost mai mereu o țintă pentru granzii campionatului, Rapid, FCSB sau chiar Universitatea Craiova, însă echipele din țara noastră nu au reușit să îl ademenească cu un salariu cel puțin apropiat de sumele pe care le poate încasa peste hotare.

Nicolae Stanciu va împlini în luna mai 33 de ani și pare tentat să revină în România. Din informațiile FANATIK, oficialii de la U Cluj, liderul Superligii, monitorizează cu mare atenție situația căpitanului naționalei de seniori. Ar fi o adevărată lovitură dată de ardeleni. Și GSP a scris despre posibilitatea ca Stanciu să ajungă la Cluj.

De ce U Cluj ar putea reprezenta o variantă bună pentru Stanciu

Universitatea Cluj nu are probleme de ordin financiar și ar putea veni cu o propunere importantă pentru Stanciu, care ar fi aproape de casă și ar evolua într-un mediu cu ceva mai puțină presiune dacă e să comparăm cu situația de la FCSB, Rapid sau Universitatea Craiova, unde suporterii așteaptă rezultate imediate. De asemenea, mijlocașului i-ar fi mult mai ușor să ajute naționala de seniori dacă revine în țară.

Rămâne de văzut însă cum vor evolua discuțiile dintre U Cluj și Nicolae Stanciu. Ardelenii și-ar putea asigura serviciile unuia dintre cei mai experimentați jucători din țara noastră. „Studenții” sunt aproape siguri de calificarea în preliminariile cupelor europene.

Nicolae Stanciu, țintă pentru Universitatea Cluj

Transferul lui Nicolae Stanciu la Universitatea Cluj ar putea prinde și mai mult contur în contextul în care echipa lui Cristiano Bergodi va reuși să câștige titlul de campioană. Mirajul calificării în preliminariile UEFA Champions League i-ar determina pe ardeleni să acceseze o adevărată lovitură pe piața transferurilor. Conform Transfermarkt.ro, Stanciu mai are înțelegere cu Dalian Yingbo până în vara anului 2027.

  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Stanciu
  • 2 titluri de campion al României are Stanciu în palmares, ambele cu FCSB
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
