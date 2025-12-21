Sport

Nicolae Stanciu, transfer de top la Rapid?! Giovanni Becali dezvăluie cum se poate face mutarea iernii: „Nu contează că e cu FCSB”

Nicolae Stanciu, transferat la Rapid în această iarnă? Cum crede Giovanni Becali că formația din Giulești ar trebui să procedeze pentru a-l aduce pe căpitanul echipei naționale.
Iulian Stoica
21.12.2025 | 09:16
Nicolae Stanciu transfer de top la Rapid Giovanni Becali dezvaluie cum se poate face mutarea iernii Nu conteaza ca e cu FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Nicolae Stanciu la Rapid? Anunțul lui Giovanni Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik
Nicolae Stanciu s-a transferat în vara acestui an la Genoa, însă mijlocașul a fost mai mult rezervă. Internaționalul român este dorit de Rapid, iar Giovanni Becali știe cum s-ar putea produce această mutare.

Cum vede Giovanni Becali derby-ul FCSB – Rapid

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali susține că este o presiune suplimentară pe FCSB în derby-ul cu Rapid. Impresarul e de părere că formația campioană nu își permite pași greșiți în lupta pentru play-off.

„Dacă Rapid câștiga acasă cu Oțelul, puteau să joace acum și la egal cu FCSB. Presiune e mai multă pe FCSB, absolut! Orice înfrângere, orice punct pierdut este nesatisfăcător pentru FCSB. Dacă celelalte câștigă, înseamnă că ei se duc mai jos.

Pentru FCSB e foarte important să câștige. De cealaltă parte, la Rapid, cu un meci egal sau o înfrângere, înseamnă că pierd acel moral pe care l-au avut pe parcursul acestui mini-retur. Rapid, fără jucători experimentați, au adunat puncte”, a declarat Giovanni Becali.

Cum s-ar putea produce transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid

În continuare, celebrul impresar a expus că Rapid ar da o adevărată lovitură dacă îl va convinge pe Stanciu să semneze un împrumut. Giovanni Becali consideră că formația din Giulești ar putea achita jumătate din salariu, iar cealaltă jumătate să fie plătită de Genoa.

„(n.r. – Se tot vorbește de transferuri la Rapid) Mauro Pederzoli cunoaște tot fotbalul italian. Eu zic că cel mai bun număr 10 pentru ei este Stanciu. El, la 32 de ani, este jucătorul care pe noi ne ține în viață la echipa națională de 7-8 ani. E jucătorul care a jucat de cele mai multe ori la echipa națională, are peste 70 de selecții. El și cu Răzvan Marin au cele mai multe selecții.

(n.r. – Vrea Stanciu să meargă la Rapid?) Dacă el ar avea același salariu… Ar plăti Șucu jumătate, iar Genoa cealaltă jumătate, măcar să fie împrumutat un an cu opțiune de încă un an. El are 84 de selecții, mai multe decât Răzvan Marin”, a mai spus impresarul.

Va conta trecutul roș-albastru în decizia lui Stanciu?

Întrebat despre trecutul FCSB din CV-ul lui Stanciu, Giovanni Becali a transmis că acest lucru nu va conta. Impresarul e de părere că mijlocașul nu va fi judecat de perioada petrecută la rivala din București și fanii nu îl vor huidui.

„Stanciu este un jucător de bază, a jucat la echipe importante, a luat campionate. La vârsta lui, eu aș veni să joc doi ani la Rapid. (n.r. – E și trecutul roș-albastru al lui Stanciu) Nu mai are importanță! Nu mai sunt timpurile acelea cu Dănciulescu, Cămătaru.

E adevărat că va conta cum îl va percepe fanul rapidist, dar eu cred că Stanciu este un jucător disciplinat, știe să respect. E cuminte, nu cred că suporterii rapidiști, dacă ar veni, l-ar fluiera. Eu zic că e cea mai bună variantă. E număr 10, box-to-box… Îți acoperă trei poziții, depinde de echipele cu care joci.

I-ar ajuta foarte mult, Rapid nu are așa ceva. E Christensen, dar nu are calitățile lui Stanciu. Nu se știe încă la Genoa, eu cred că va juca, nu va rămâne rezervă eternă”, a conchis Giovanni Becali.

  • 3 milioane de euro este cota lui Stanciu
  • 6 meciuri și un gol a adunat mijlocașul la Genoa

Nicolae Stanciu la Rapid? Anunțul lui Giovanni Becali

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
