Nicolae Stanciu, transfer de top la Rapid?! Giovanni Becali dezvăluie cum se poate face mutarea iernii: „Nu contează că e cu FCSB”

Nicolae Stanciu s-a transferat în vara acestui an la Genoa, însă mijlocașul a fost mai mult rezervă. Internaționalul român este dorit de Rapid, iar Giovanni Becali știe cum s-ar putea produce această mutare.

Cum vede Giovanni Becali derby-ul FCSB – Rapid

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali susține că este o presiune suplimentară pe FCSB în derby-ul cu Rapid. Impresarul e de părere că formația campioană nu își permite pași greșiți în lupta pentru play-off.

„Dacă Rapid câștiga acasă cu Oțelul, puteau să joace acum și la egal cu FCSB. Presiune e mai multă pe FCSB, absolut! Orice înfrângere, orice punct pierdut este nesatisfăcător pentru FCSB. Dacă celelalte câștigă, înseamnă că ei se duc mai jos.

Pentru FCSB e foarte important să câștige. De cealaltă parte, la Rapid, cu un meci egal sau o înfrângere, înseamnă că pierd acel moral pe care l-au avut pe parcursul acestui mini-retur. Rapid, fără jucători experimentați, au adunat puncte”, a declarat Giovanni Becali.

Cum s-ar putea produce transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid

În continuare, celebrul impresar a expus că . Giovanni Becali consideră că , iar cealaltă jumătate să fie plătită de Genoa.

„(n.r. – Se tot vorbește de transferuri la Rapid) Mauro Pederzoli cunoaște tot fotbalul italian. Eu zic că cel mai bun număr 10 pentru ei este Stanciu. El, la 32 de ani, este jucătorul care pe noi ne ține în viață la echipa națională de 7-8 ani. E jucătorul care a jucat de cele mai multe ori la echipa națională, are peste 70 de selecții. El și cu Răzvan Marin au cele mai multe selecții.

(n.r. – Vrea Stanciu să meargă la Rapid?) Dacă el ar avea același salariu… Ar plăti Șucu jumătate, iar Genoa cealaltă jumătate, măcar să fie împrumutat un an cu opțiune de încă un an. El are 84 de selecții, mai multe decât Răzvan Marin”, a mai spus impresarul.

Va conta trecutul roș-albastru în decizia lui Stanciu?

Întrebat despre trecutul FCSB din CV-ul lui Stanciu, Giovanni Becali a transmis că acest lucru nu va conta. Impresarul e de părere că mijlocașul nu va fi judecat de perioada petrecută la rivala din București și fanii nu îl vor huidui.

„Stanciu este un jucător de bază, a jucat la echipe importante, a luat campionate. La vârsta lui, eu aș veni să joc doi ani la Rapid. (n.r. – E și trecutul roș-albastru al lui Stanciu) Nu mai are importanță! Nu mai sunt timpurile acelea cu Dănciulescu, Cămătaru.

E adevărat că va conta cum îl va percepe fanul rapidist, dar eu cred că Stanciu este un jucător disciplinat, știe să respect. E cuminte, nu cred că suporterii rapidiști, dacă ar veni, l-ar fluiera. Eu zic că e cea mai bună variantă. E număr 10, box-to-box… Îți acoperă trei poziții, depinde de echipele cu care joci.

I-ar ajuta foarte mult, Rapid nu are așa ceva. E Christensen, dar nu are calitățile lui Stanciu. Nu se știe încă la Genoa, eu cred că va juca, nu va rămâne rezervă eternă”, a conchis Giovanni Becali.

3 milioane de euro este cota lui Stanciu

6 meciuri și un gol a adunat mijlocașul la Genoa