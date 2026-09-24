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Nicolae Stanciu (33 de ani) a fost lansat în fotbalul mare de FCSB, tocmai de aceea Gigi Becali, Mihai Stoica, Reghecampf și toți oamenii din club, inclusiv jucătorii, își doresc foarte mult ca el să revină „acasă”. La conferința de presă de prezentare a noului antrenor, Mihai Stoica a dezvăluit că a avut o discuție recentă cu mijlocașul naționalei, la care a participat și Denis Drăguș.

FCSB, presiuni pentru deturnarea lui Stanciu de la U Cluj

În urmă cu câteva zile a apărut FCSB a reacționat imediat, iar Mihai Stoica a explicat că tot clubul își dorește enorm ca mijlocașul naționalei să revină la echipa la care s-a consacrat.

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În timpul conferinței de presă în care Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial, președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit că a avut recent o discuție cu Stanciu și că FCSB face tot posibilul

„Mai mult de 75% este rezolvată problema. Antrenorul îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea categoric. Astăzi tocmai am avut o discuție în trei, și cu Denis Drăguș. I-a zis că-i oferă și numărul de pe tricou doar să se întoarcă și apoi îi păstrează și loc în vestiar. Facem presiuni din toate părțile pe Nicușor Stanciu, doar să se întoarcă acasă. Ultima performanță a acestei echipe, participarea în Champions League, s-a realizat cu Mister pe bancă și cu Nicușor, unul dintre protagoniști în dubla cu Legia Varșovia”, a declarat MM Stoica.

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Ce spune Laurențiu Reghecampf despre o posibilă revenire a lui Stanciu la FCSB

Necunoscând foarte bine situația fotbalistului, Laurențiu Reghecampf, noul antrenor al FCSB, nu a vrut să vorbească despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu, însă, dacă ar fi posibil, tehnicianul recunoaște că nu ar ezita nicio secundă. Stanciu a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui Reghecampf în sezonul în care roș-albaștrii reușeau ultima calificare a unei echipe românești în grupele Ligii Campionilor, așa că cei doi se cunosc foarte bine

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„Este unul dintre cei mai buni jucători români pe care îi avem. Noi îl cunoaștem foarte bine. Este un jucător extraordinar, un caracter foarte frumos. Vă dați seama că, în secunda doi, aș spune «da», dacă se poate. Nu există niciun fel de dubiu. Nu cunosc situația lui și nu am discutat. Am discutat cu MM două secunde înainte despre el”, a spus Reghecampf în conferința de presă.