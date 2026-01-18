Nicolae Stanciu voia să joace la Rapid: „Era de acord să vină pe un salariu mai mic decât la Genoa!”. Dezvăluiri incredibile

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu este foarte aproape de plecarea de la Genoa, cea mai probabilă destinație fiind campionatul Chinei. Adrian Porumboiu, fostul patron al lui FC Vaslui, club pentru care Stanciu a evoluat în perioada 2011-2013, a dezvăluit că internaționalul român era dispus să revină în campionatul României, la Rapid.

Nicolae Stanciu ar fi dorit să joace la Rapid. Adrian Porumboiu, dezvăluiri despre situația mijlocașului

Adrian Porumboiu a afirmat că Nicolae Stanciu ar fi dorit să revină în România și să joace la Rapid, pentru a fi în vizorul selecționerului Mircea Lucescu înainte de barajul pentru Cupa Mondială. În acest moment, căpitanul naţionalei este foarte aproape de plecarea de la Genoa, iar principala sa variantă pare a fi un transfer în campionatul Chinei. „Din punctul meu de vedere, este o mutare foarte proastă pentru naționala României (n.r. o plecare a lui Nicolae Stanciu în China).

ADVERTISEMENT

Eu am vorbit cu Nicușor și era de acord să vină în țară și pe un salariu mai mic decât cel de la Genoa, doar cu gândul să joace la națională. Copilul a gândit foarte corect. Eu nu prea am văzut români care să-și dorească asta, dar cred că din China e greu să mai ajungi la națională. Cred că se va rupe și mai mult de echipa națională. Putea exista o înțelegere: Rapid să susțină jumătate din salariu, iar Genoa cealaltă jumătate, mai ales că patronul de la Genoa este român (n.r. Dan Șucu).

Copilul a vorbit cu mine și era interesat să joace în România, la Rapid, unde avea o oportunitate reală. Îmi pare rău pentru că, avându-l în echipă, aveam șanse mai mari să ne calificăm. Am vorbit și cu Burleanu și are aceeași părere ca mine, dar părerile noastre nu contează. El este căpitanul naționalei, în Italia e mai greu, dar e păcat că nu joacă”, a afirmat Adrian Porumboiu, conform .

ADVERTISEMENT

Final de drum la Genoa pentru Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a fost titular pentru Genoa în primele partide ale sezonului, însă mai apoi a prins din ce în ce mai puține minute sub comanda lui Patrick Vieira. După numirea lui Daniele De Rossi pe banca tehnică, mijlocașul român a mai evoluat în doar două partide, 0-4 în Cupă cu Atalanta și 1-1 cu AC Milan în campionat.

ADVERTISEMENT

În duelul contra „diavolilor”, Stanciu a intrat pe teren în minutul 83 și a executat un penalty spre final, care putea aduce victoria „grifonilor”. Din nefericire, , iar partida s-a încheiat la egalitate. E foarte probabil ca acel meci să fie ultimul în Serie A pentru .

Ce realizări a avut Nicolae Stanciu în China

Din câte se pare, după ce va pleca de la Genoa, , urmând să revină în campionatul în care a mai activat timp de un sezon și jumătate. Din februarie 2022 până în vara lui 2023, mijlocașul a îmbrăcat tricoul echipei Wuhan Three Towns, unde a avut cifre impresionante: 11 goluri și 27 de pase decisive în 53 de meciuri.